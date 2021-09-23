美股4大指數齊揚，台股今(23日)開盤上漲72.25點，以16998.07點開出，台積電開盤上漲2元後往上走升至591元，漲幅0.85%，聯電漲逾2%，貨櫃三雄再次領航，長榮、陽明、萬海早盤都漲逾2%，推升指數開高走高，重返萬七，並站回17100點，漲逾180點。

美國聯邦準備理事會(Fed)暗示很快將縮減購債，恒大債務危機也暫時獲得緩解，美股4大指數周三(22日)大幅走高，道瓊工業指數終場上揚338.48點，漲幅1%，以34258.32點作收；標準普爾500指數上漲41.45點，漲幅0.95%，收在4395.64點；那斯達克指數上漲150.45點，漲幅1.02%，收在14896.85點；費城半導體指數上漲66.99點，漲幅2%，收在3412.02點。台股ADR部分，台積電ADR漲0.79%，聯電ADR更大漲3.16%。

台股22日開低走低，補跌下殺350點，摜破半年線，也跌破萬七，終場收在16925點，三大法人合計賣超426.81億元，其中，外資及陸資賣超354.95億元，自營商賣超93.44億元，僅投信買超21.58億元。