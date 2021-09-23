申請加入CPTPP 行政院記者會說明｜2021.09.23

台灣22日已正式遞出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），今（23）日上午行政院會將聽取此一報告案，並由經濟部長王美花、政委兼經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，共同對外說明。

行政院發言人羅秉成表示，蔡總統多次強調加入CPTPP的重要性，這是相關部會長年來的準備，甚至跟相關會員國以非正式管道的多種磋商、持續聯絡，包括法規制定及制度修改、運作方式等，都是長期準備後，於昨日下午正式提出申請，而CPTPP是當前亞太地區，甚至全球，最重要的區域經濟整合協定，成員多為台灣的重要貿易夥伴，占台灣國際貿易總額超過24%，台灣不能置外於世界，一定要融入區域經濟，無論是雙邊或多邊，對我們都非常重要。

正式提出加入CPTPP申請，羅秉成說，這不但是台灣對外貿易非常重要的進程，也是我國繼加入世界貿易組織（WTO）後，再朝加入區域經濟整合的目標邁出一大步，並特別感謝各部會，包括外交部、經濟部、農委會、經貿談判辦公室等等長期整備工作。

行政院發言人羅秉成。（圖／中時新聞網直播畫面）

對於加入CPTPP，是否有評估哪些產業可能受到衝擊？經濟部長王美花表示，從準備時就盤點，加入時會有哪些產業比較可能受到影響，以及政府配套等等，這部分都有滾動檢討，也跟相關產業溝通，後續因疫情影響及目前情勢，會再就最新情形、相關數據作檢討，也會進一步與相關產業溝通，並進一步評估。