美國8月成屋銷售下跌2％ 1年多來首度衰退 09:232021/09/23 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國房價居高不下，首購買家被迫退出市場，最新數據顯示，美國8月成屋銷售月減2％。 根據全美房仲協會（NAR）22日公布，美國8月成屋銷售經季調後的年率為588萬戶，較7月下滑2％。與一年前同期相比，8月成屋銷售下降1.5％，寫下14個月來首次下滑紀錄。儘管如此，美國成屋銷售狀況依然高於疫情前的水準。 NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，高房價將首購買家逼出市場。 8月成屋銷售價格中位數年增14.9％，升至356700美元，但升幅低於7月的18％。 iPhone印度銷售佳 代工台廠受惠 疫情拖累 僑外資登台衰退 #美國 #成屋銷售 #購買 #AR #成屋 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恒大效應‧台股補跌 官股急護盤 買超89億 04:102021/09/23 財經要聞 中鋼續強 前八月獲利寫新高 04:102021/09/23 財經要聞 零星暈針 北市648生請疫苗假 04:102021/09/23 焦點要聞 駁錯失東洋合約 藍批圖利高端 04:102021/09/23 焦點要聞 還在拚第1劑 蘇揆：10月底達7成 04:102021/09/23 焦點要聞 美軟硬兼施 盼習回心轉意 04:102021/09/23 時論廣場 加薪2成 房價暴漲7成！北市大樓10年翻漲千萬 他嘆1句曝老百姓真實心聲 07:392021/09/23 房市新訊 張育成 球來就打 三壘打掃回3分 04:102021/09/23 運動天地 小模染毒 警追藥頭專賣網紅圈 04:102021/09/23 社會新聞 卵巢癌確診多晚期 手術組合治療抑制血管新生 「餓死」癌細胞 05:232021/09/23 健康 3＋11跳針 江嗆蘇不要那麼愛做官 04:102021/09/23 焦點要聞 財經熱門新聞 恒大變國企？外媒爆北京將出手相救 關鍵原因曝光 - 財經 1分鐘讀財經》台股節後大逃殺 散戶手上有這種股票更慘 - 財經 恒大危機燒向債市？專家曝歐美全躲過 大陸家庭挫咧等 - 財經 面板續崩 外資砍雙虎目標價 - 財經要聞 - 工商時報 聯發科攻車電 啟動黃山計畫 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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