美國房價居高不下，首購買家被迫退出市場，最新數據顯示，美國8月成屋銷售月減2％。

根據全美房仲協會（NAR）22日公布，美國8月成屋銷售經季調後的年率為588萬戶，較7月下滑2％。與一年前同期相比，8月成屋銷售下降1.5％，寫下14個月來首次下滑紀錄。儘管如此，美國成屋銷售狀況依然高於疫情前的水準。

NAR首席經濟學家Lawrence Yun表示，高房價將首購買家逼出市場。

8月成屋銷售價格中位數年增14.9％，升至356700美元，但升幅低於7月的18％。