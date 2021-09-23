美國總統拜登22日宣布，美國將加購5億劑輝瑞（Pfizer）與BioNTech的新冠肺炎疫苗，以捐贈給中低收入國家，協助實現在2022年9月前全球七成人口接種疫苗的目標。

拜登在聯合國大會場邊舉辦的全球疫苗線上峰會，宣布這項消息。美國再購買5億劑疫苗，讓2022年前承諾捐贈的疫苗數量超過11億劑。美國迄今已捐贈1.6億劑疫苗給100多個國家，數量超過全球其他國家合計。

輝瑞22日表示，依據初步協議，美國政府擬將這些疫苗分配給92個中低收入國家，以及非洲聯盟的55個成員國。