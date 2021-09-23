大陸外交部網站23日消息、中國國務委員兼外長王毅23日出席二十國集團（G20）阿富汗問題外長視訊會議說，阿富汗局勢演變引發國際社會普遍關注，下一步走向更影響國際及地區和平穩定。阿富汗的命運重新掌握在阿人民手中，但未來發展仍存在不確定性。G20作為國際經濟合作主要平台，應立足自身定位，在阿富汗謀和平、促發展、聚共識進程中發揮建設性作用。王毅並提出：人道援助刻不容緩、經濟制裁必須停止、互動接觸務求包容、反恐合作亟需深化、難民問題標本兼治、各類機制協同增效等6項建議。

王毅指出，第一，人道援助刻不容緩。應加大對阿援助力度和速度，特別是在阿人民最緊迫需求方面及時施以援手，解其燃眉之急。中方已決定向阿提供價值2億元人民幣的相關物資，包括捐贈首批300萬劑新冠疫苗。希望對造成阿富汗當前局勢負有責任的國家認真反思其所作所為，盡快為緩解阿人民面臨的困難多做一些實事，履行好應盡的職責。

王毅認為，第二，經濟制裁必須停止。對阿富汗的各種單邊制裁或限制應予解除，阿富汗的外匯儲備是國家資產，應屬於人民、用於人民，不能當成對阿施加政治壓力的籌碼。中方呼籲G20成員積極採取切實措施幫助阿富汗緩解當前流動性壓力。國際金融機構也應為阿富汗減貧、可持續發展、民生、基礎設施等項目提供融資支持。

王毅表示，第三，互動接觸務求包容。應在尊重阿富汗主權、獨立和領土完整前提下，支持阿富汗人民自主選擇符合國情的發展道路，最終組建廣泛包容的政治架構，尊重少數族群、婦女和兒童基本權利，奉行與各國尤其是同鄰國睦鄰友好的和平外交政策。

王毅指出，第四，反恐合作亟需深化。阿富汗要切實履行承諾，同各種國際恐怖勢力徹底劃清界限並予堅決打擊。國際社會要站在人類命運共同體高度，構建反恐統一戰線，反對雙重標準和選擇性反恐，防止阿富汗再次淪為恐怖主義滋生地和庇護所。

王毅認為，第五，難民問題標本兼治。美國和北約國家應在解決阿富汗難移民問題上承擔主要責任。阿富汗實現經濟重建是防止出現難移民問題的治本之策。阿富汗應提升施政的包容性和可預期性，國際社會亦應切實幫助阿富汗加快重建，從根本上減少難移民的產生。

王毅稱，第六，各類機制協同增效。中方支持聯合國在維護阿和平穩定、人道主義援助等方面發揮主管道地位，敦促聯合國援阿團（UNAMA）和聯合國各機構切實履職盡責。歡迎各涉阿多邊機制發揮各自優勢，形成援阿合力。不久前，首次阿富汗鄰國外長會、中俄巴伊四國外長阿富汗問題非正式會議達成許多共識，發出了為阿和平重建營造良好外部環境的明確信號。中方願繼續同各方保持溝通協調、加強合作。

王毅表示，作為阿富汗的友好鄰邦，中國願同G20各成員及國際社會共同努力，讓和平的陽光灑遍阿富汗每寸土地，讓發展的紅利早日惠及阿富汗全體人民，共同支持幫助阿富汗迎來更加美好的未來。