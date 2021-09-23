國3北上土城段4車連環車禍 一度回堵8公里 08:592021/09/23 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3北上土城段23日上午發生4車連環車禍。（截自臉書社團《我是三峽人 iSanxia》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國3北上土城段23日上班時間發生4車連環車禍 ，後方一度回堵8公里。（截自國道即時影像） 國3北上土城段23日發生4車連環車禍，後方一度回堵8公里。（截自國道即時影像） 新北市土城區國道3號北上42公里處，今(23日)上午近8時傳出4車追撞連環車禍，其中一輛還翻車，這起事故造成國三車流壅塞，後方一度回堵約8公里，車速不到20公里，不過經相關單位趕往現場搶救，目前事故已經排除，車流陸續緩解。 這起事故約發生在7時48分，初步調查事故現場為4車碰撞，其中一輛翻覆路肩，車內有一名女子腳部受傷，救出送醫後無生命危險。車流一度回堵到後方49公里處，不過8時25分事故已經排除，車流開始舒緩。 天母重大意外！載4車拖車斜坡下滑 駕駛遭壓命危 屏東三地門最強停車！車身卡2樹間 眾人驚：比賣豆腐還厲害 #國3 #土城 #4車 #回堵 #車流 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 助攻振興五倍券 格上車共享推平日租車0元 12:382021/09/22 生活 恒大效應‧台股補跌 官股急護盤 買超89億 04:102021/09/23 財經要聞 國道1台中段肥料車爆胎逆向翻覆 駕駛送醫不治 09:282021/09/22 社會 聯發科攻車電 啟動黃山計畫 04:102021/09/23 財經要聞 岡山七叉路口有解 新樂街15巷將打通 04:102021/09/23 地方新聞 張育成 球來就打 三壘打掃回3分 04:102021/09/23 運動天地 國圖趨勢講座 邀世界級4大咖擔綱 04:102021/09/23 焦點要聞 Delta疫情延燒 亞銀調降亞太今年成長預估 台灣逆勢上修至6.2％ 04:102021/09/23 全球財經 花蓮轎車撞號誌桿 駕駛死孕婦傷 04:102021/09/22 社會新聞 中鋼續強 前八月獲利寫新高 04:102021/09/23 財經要聞 藥頭裝大學生運毒兩度栽同一警 落網對話超爆笑 08:392021/09/23 社會 社會熱門新聞 捷克「跑山獸」衝白姑大山 800公尺深溪谷尋獲登山客遺體 - 社會 老闆每月「嘿咻」女員工4至5次 偷吃4年正宮發現真相崩潰 - 社會 潛水教練揪團衝綠島 男女混睡他性侵女學生3次 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 娶前妻妹還3人住一起 他肖想「姊妹丼」竟連命都沒了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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