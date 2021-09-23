國3北上土城段23日上班時間發生4車連環車禍 ，後方一度回堵8公里。（截自國道即時影像）

國3北上土城段23日發生4車連環車禍，後方一度回堵8公里。（截自國道即時影像）

新北市土城區國道3號北上42公里處，今(23日)上午近8時傳出4車追撞連環車禍，其中一輛還翻車，這起事故造成國三車流壅塞，後方一度回堵約8公里，車速不到20公里，不過經相關單位趕往現場搶救，目前事故已經排除，車流陸續緩解。

這起事故約發生在7時48分，初步調查事故現場為4車碰撞，其中一輛翻覆路肩，車內有一名女子腳部受傷，救出送醫後無生命危險。車流一度回堵到後方49公里處，不過8時25分事故已經排除，車流開始舒緩。