美國聯準會公布9月份最新貨幣決策，政策利率區間維持不變，聲明稿暗示很快將開始縮減購債，經濟預測呈現「下修經濟成長預估、上修通膨預估」，利率點陣圖上移幅度高於市場預期，認為 2022年升息與不升息的官員各有九位；聯準會貨幣決策公布後造成美股、美國長天期公債殖利率、美元指數明顯的波動，但並未導致美股回吐早盤的漲幅。

美國眾議院以220票贊成、211票反對通過一項臨時撥款與債務上限法案，法案將容許聯邦政府有足夠資金運作至12月3日，並暫停債務上限至2022年12月；然而，由於參議院正常立法流程需要60 才能終止辯論交付表決，而民主黨在參議院僅有50席，考量共和黨堅決拒絕不與民主黨合作，因此該法案預計難以在參議院通過，美國債務上限危機仍未解除。

收盤 S&P500 上漲 41.45 點，上漲幅度 0.95％，收在 4395.64 點；道瓊指數上漲 338.48 點，上漲幅度 1.00％，收在 34258.32 點；那斯達克上漲 150.45 點，上漲幅度 1.02％，收在 14896.85 點。

歐洲股市的部分，歐股 Stoxx600 上漲 0.99％，而德國 DAX 上漲 158.21 點，上漲幅度1.03％，收在 15506.74 點。