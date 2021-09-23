甜點控必收！

泡芙最初來自於法國球形糕點，現在最常見的奶油泡芙，最晚於1851年美國就出現了，經過多年改良成為了大家現在所認識的樣子。

身為專業的甜點控，路過甜點店也能手拿著一個泡芙外帶爽吃～非常方便！菠蘿、餅乾和原味各種外皮帶來不一樣的口感，加上餡料在口中爆開那種幸福的感覺，總是能讓人吃過一次後念念不忘。

各種知名泡芙店家做出各式各樣特色內餡，搭配小巧可愛的外型，每一口都能獲得滿足感，真的是難以言喻！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了大台北的泡芙店家，每間都受到網友熱烈討論，甜點控們準備出發大吃一場囉！

10 日月香蛋糕店

位於新莊的日月香蛋糕店，不只蛋糕非常厲害，連泡芙也是遠近馳名，不少人為了泡芙不惜開一個多小時的車就是為了吃到它，甚至很多人都會一次買10個以上，只能說簡直是「給他買爆」的等級！

他們家的口味非常多元，除了有原味，還有百香蘋果、洋香瓜、葡萄、芝麻布丁和芒果季限定的愛文芒果口味，最誇張的是居然還有榴蓮泡芙～大小接近拳頭左右，皮薄餡多，口感非常酥脆，內餡更是紮實，價格落在25-40左右，非常佛心啊！

地址：242新北市新莊區新泰路82號

營業時間：禮拜天到禮拜四08:00–19:00；禮拜五到禮拜六08:00–20:00

9 木村屋烘焙坊

木村屋成立於2002年，推出過各項暢銷產品：超綿乳酪吐司、生巧克力蛋糕、腰瘦吐司等，當然少不了的就是泡芙啦，讓人每次經過店家的甜點櫃的時候都會不自覺停下來，被泡芙的高顏值吸引住。

店家提供了原味、紅豆、巧克力、小山園抹茶、宇治焙茶和芋泥等口味，餡料飽滿厚實，價格40-60元左右。尤其木村屋的芋泥泡芙非常獨特，芋泥餡外還多了一層輕乳酪蛋糕，咬下才知道泡芙原來也可以有那麼多的層次感。大家還在考慮要吃什麼口味嗎？小孩子才做選擇，當然是全買啦！

地址：10665台北市大安區復興南路一段255號營業時間：07:15–21:30

8 PAUL 法國保羅麵包

甜點界中算是非常有名氣的PAUL，是家來自法國的百年烘焙店，店家經營至今依然堅持著海內外的每家店都以巴黎總公司麵糰為賣點，保持品質的穩定和道地，讓大家能在海外也能吃到原汁原味的法國口味，光是這點就讓很多粉絲趨之若鶩。

他們家的招牌有紅極一時的閃電泡芙，巧克力、融榛果、草莓芙蓮和海鹽焦糖幾種口味都很受歡迎，價格落在85-155元不等，甜而不膩的口感綿密香濃，讓許多網友吃過都表示相當難以忘懷！

地址：106台北市大安區仁愛路四段107號1F營業時間：08:00–19:00

7 食芋堂

食芋堂為台北東區35年糕餅老店「凱帝」的延伸，以芋頭產品為主打的特色店家，隔著玻璃就能看到現蒸的芋頭，一走進店裡香濃的味道撲鼻，一波接一波衝擊大家的味覺，讓人忍不住感嘆：「真香！」

店家嚴選台灣各地高品質的芋頭，堅持每日直送，讓大家能吃到最新鮮的芋頭產品，對於細節非常講究，芋頭每一段部位呈現的口感都不一樣，例如頭跟尾段偏硬較不容易煮爛，適合配上鮮奶油放進泡芙中，讓泡芙除了具有酥脆外皮，更能體現芋頭顆粒的口感，放在手掌上剛剛好的大小，60元一顆，絕對是讓你值回票價啊！

地址：10483台北市中山區松江路297巷5號

營業時間：平日11:59–18:00：假日11:59–17:00

6 人性甜點

人性甜點是人性空間手作廚房延伸出的品牌，隱身在公館商圈巷弄中，每天供應不同口味，店家都會在粉絲團中公布相關資訊。

有別於一般的泡芙，人性甜點在泡芙上方切開為蓋，直接把餡料放好放滿，大家也可以用湯匙挖著吃非常方便，適合討厭滿嘴沾餡的優雅人。包含特濃珍珠鮮奶茶、珍珠香草蘭姆酒、香草蘭姆酒、特濃鮮奶茶、高雄九號紅豆香草、紅豆茉莉綠茶、榛果金莎香草、珍珠茉莉綠茶等特別口味，不定時也會有隱藏版嚐鮮，泡芙軟中帶脆，外面還有脆脆的糖粒非常美味，價格約在65-100元左右，一到傍晚就所剩無幾，記得要早點去買喔～

地址：100台北市中正區羅斯福路三段286巷4弄1號

營業時間：週二到週日 13:00–19:00

5 漫拾泡芙

鄰近中山站跟台北車站之間的漫拾，今年1月才開幕就受到不少甜點控的愛戴，第二家分店更在大安區以小攤車形式插旗，可見賣得多好。

推薦口味有芝麻鮮奶麻糬、芋泥布丁、焙茶布丁、香草布丁、濃郁巧克力、焦糖香草、芋頭、抹茶布丁等，價位在60-80元左右。有網友稱讚布丁非常綿密，加上新鮮的水果，讓人不由自主的一口接一口的放進肚子裡，漂亮的外型也很適合網美拍照打卡喔！

地址：103台北市大同區承德路一段68-1號

營業時間：13:00-21:00

4 品。好乳酪蛋糕

來自高雄的店家，乳酪綿密好吃，蛋糕跟泡芙都很有名，可以從Google評論看到許多網友特地衝著他們的泡芙而來。

店家相當注重泡芙的外皮細節，經過了二次烘烤，再收乾至薄脆，香噴噴的外殼搭配香草、金莎巧克力、鐵觀音、抹茶、紅茶、芋頭、黑芝麻、花生、覆盆子莓果 、桂花釀芋頭、蜂蜜蒙布朗、提拉米蘇、黑糖珍珠、焦糖海鹽榛果等超多口味，絕對能品嚐到酥脆泡芙最美好的風味。

地址：108台北市萬華區武昌街二段77號

營業時間 : 11:30 - 22:00

3 豆穌朋

豆穌朋不但是網路上的團購美食，更是大家買伴手禮的時候一定會想起的老字號，如果經常逛到西門、雙連、師大等商圈，你一定也對豆穌朋不陌生。

外酥內軟的表皮包裹著原味、巧克力、芝麻、抹茶，香濃爆漿， 更有卡士達和覆盆子、藍莓和草莓的雙餡口味供大家選擇。有網友分享放在冷凍庫後拿出來，變成冰淇淋的口感更有另外一番風味，大家不妨也試試看喔～

地址：106台北市大安區浦城街13巷28號

營業時間：11:00–21:00

2 我愛泡芙人

堪稱全台最Q餐車的我愛泡芙人，並沒有任何固定店面，全台總共有五台小餐車，遊走在各地的街頭，將泡芙的美味送到各個角落。別怕吃不到！只要下載他們的專屬APP就能隨時掌握他們的蹤跡，不會有撲空買不到的困擾。

他們目前所提供的口味為經典原味、橙香芒果泡芙、泡芙檸檬塔、火焰焦糖泡芙、派對提拉米蘇泡芙、古銅黑巧克力玫瑰泡芙、餅乾方塊泡芙、雙靈閃電泡芙等，點餐後採取現點現做的服務，華麗的裝飾加上美味的口感，讓人吃了露出像少女般的笑容，推薦大家自備來場下午茶饗宴啦！

1 Beard papa

想到泡芙，饕客們一定會馬上聯想到Beard papa，是來自日本福岡市的泡芙連鎖店，1999年在日本開幕至今已22個年頭，好吃程度無庸置疑。

除了經典口味卡士達外，會不定期會推出各種不同口味，曾有香草拿鐵、芒果、藍莓、抹茶、黑芝麻、草莓和白桃口味等，而本月主打的是布丁口味，期間限定喔！吸引不少鐵粉們慕名嚐鮮，另外Beard papa還用心製作了日式泡芙、餅乾泡芙、法式甜圈、菠蘿泡芙、卡滋卡滋五種外皮，搭配不同口味激發出各種新滋味，不嚐會後悔～

地址：100台北市中正區北平西路3號1F

營業時間：10:00–22:00

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年09月16日至2021年09月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大台北泡芙店』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」