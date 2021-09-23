【愛傳媒程富陽專欄】9月21日是中秋佳節，大概是為了應景，一早友人即傳來一段影片，內容是大陸內地的一個文化益智競賽節目，兩個介於國中小年齡的女生，針對節目製作單位為今年中秋列了競賽題目——「月」，節目中需即興回應列舉中國古詩詞中與月有關係的詞句，只見兩人朗朗稚聲，從吟唱「明月幾時有，把酒問青天」，到細數「星垂平野闊，月湧大江流」；從輕聲「舉杯邀明月，對影成三人」，到歌詠「明月幾時有，把酒問青天」；從遙指「二十四橋明月夜，玉人何處教吹簫」，到鋪述「滿月飛明鏡，直欲屬秋毫」。

只見整整二十分鐘，中國曼妙的古詩詞，從兩位沖齡幼童的玉唇脫口而出，此起彼落，字正腔圓，音色如飛；或百花爭豔，或荷柳競放，或桂花傳香，或梅花飄雪；時而奔騰澎湃，時如凜冽淒美，時而豪放張狂，時如靜影沉碧；不但讓全場觀眾全場屏氣凝神，萬籟俱寂；全程驚艷咋舌，俱懷逸興；全幕凝結呆滯，目不暇及；全景聚思聆聽，宛若天籟。

影片中並沒有揭露勝負誰出，因為競賽赫然已畢，節目嘎然已止，兩人依然游刃有餘，美聲弦歌猶存，濃郁詩情漫溢。最近，中國大陸對教育界及影視圈的大肆整風，頗有凸顯「君子之德風，小人之德草。草上之風，必偃。」的深層意涵。

想到一甲子之前，大陸還在「批孔揚秦」，還在「破四舊、立四新」，中華民國還在復興中華文化，還在弘揚傳統道德；如今，「六十年河東，六十年河西。」大陸轉而全力發揚舊道德，全世界廣設「孔子學院」，弘揚舊文化；而臺灣卻視中華民國為異族，窺中華文化為異類，覷兩岸統一為洪水猛獸。

在臺灣的上世紀80年代以前，每當中秋聚樂之際，大家吃著月餅，總會想起蘇軾那：「小餅如嚼月，中有酥和飴。默品其滋味，相思淚沾巾。」的兩岸詩心；想到嫦娥，總會興起李商隱那首：「嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。」的遐思邇想；至於說到月，眾人暢聊的總是李白那：「小時不識月，呼作白玉盤。又疑瑤臺鏡，飛在青雲端。」的無限遙想；想到月色，總思起杜牧那：「天街夜色涼如水，臥看牽牛織女星」的幽幽浪漫；至於追懷生命的雋永，總要感悟蘇東坡那：「明月幾時有？把酒問青天。⋯人有悲歡離合，月有陰晴圓缺。」的萬物無常。

但今天，在臺灣的政治氛圍中；嚐月餅的時候，我們心裡浮印的只能是「最是不勝清怨月明中」的幽情；想嫦娥的時候，腦中懷想的只能是「未妨惆悵是清狂」的思憶；看滿月，心中想念的只能是「此情無計可消除」的無奈；想生命的時候，胸中激湧的只能是「只有相思無盡處」的寄懷；家族聚慶的時候，空氣中憑添的只能是「肉香撲鼻誰人烤」的餘興。

今年的辛丑秋節之夜，可算得上是「多事之秋了！」不但冠狀病毒仍在肆虐，「美中博弈」打的愈趨火熱，連美國撤軍阿富汗，臺灣國民黨黨主席競選，都湊上一腳，佔滿島上整個媒體版面，讓大家幾乎都顧不上秋節已然悄悄瀕臨。

今夜，雖說圓月清澈，秋意陡昇，涼風起末，令人舒爽；但想到兩岸文化氛圍驟變，軍事衝突趨近熱點；此刻，星月皎潔，明河在天，但大陸052D軍艦仍在海峽中線以東，貼近台灣監控美海軍馬斯廷號伯克級驅逐艦，讓人對今年兩岸的中秋之夜，不禁興泛一股「涼風何有信？秋月竟無邊」的懷感！

作者為退役上校

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