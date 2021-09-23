防範新冠肺炎疫情，12歲至18歲的學生族群在今（23日）陸續接種BNT疫苗，雙北、桃園等5縣市的國、高中校園昨率先開打，15歲的雙胞胎童星「樂樂媃媃」也在昨接種BNT第一劑疫苗，兩人接種時不會痛，媃媃接種後沒有其他副作用，樂樂則是施打半小時後出現頭暈、噁心以及手臂痠痛，所幸2小時後就舒緩。

15歲的樂樂和媃媃在昨接種BNT第一劑疫苗，姊妹倆在臉書分享施打疫苗的過程，樂樂和媃媃施打時完全不緊張，打的時候也幾乎不怎麼痛，5分鐘後手臂才開始痠痛，而媃媃接種後沒有任何副作用，樂樂則是施打半小時後出現頭暈、噁心感，手臂甚至痠痛到需要冰敷，不過經過2小時後就好了。

不只如此，樂樂和媃媃放學、吃完飯後，姊妹倆還是有飢餓感，甚至直呼：「肚子還是好餓啊！可以買鹽水雞和豆花嗎？」讓媽媽不禁好奇：「難道疫苗的副作用有肚子餓」，不過媽媽也強調：「打疫苗真的不要過度緊張，心情越放鬆越不痛唷！」

雙胞胎童星「樂樂媃媃」6歲就出道、主持網路節目《大小通吃》打開知名度，樂樂和媃媃以活潑、可愛的形象，深受觀眾喜愛，兩人也參與偶像劇《原來是美男》、《幸福兌換券》、《聽見幸福》演出，如今姊妹倆已是15歲的美少女，並不時在臉書分享近況，也勾起觀眾無限回憶。

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