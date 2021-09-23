日本女團「乃木坂46」23歲的人氣成員星野南（星野みなみ），擁有甜美臉蛋與水汪汪的大眼睛，加上柔美的嗓音，受到大批男粉絲的喜愛。但近日她卻疑似違反公司的「禁愛令」，被日本媒體拍到牽著一名男子約會用餐，還被爆料「她交男友有明確的喜好」。

根據日本媒體《週刊文春》的報導，星野南日前結束直播工作後，就被人發現她頭戴鴨舌帽與口罩，搭乘公司車前往新宿西口，與一名年輕男子會面，過程中她小心翼翼用帽子遮掩自己的臉蛋，胸口緊貼著男子，並伸手與該名男子十指緊扣的牽著手，宛如戀愛中的小女人般，小鳥依人的黏在男子身旁；該名男子的穿搭風格雖看起來相當文青，但手上戴著名貴的勞力士鐘錶，讓外界猜測男子出身不凡。

而兩人見了面先是找餐廳用餐，接著再度牽手搭車離開，男子送星野南搭車時，兩人還依依不捨的抱在一起捨不得分開，互動相當親密。男子送走她之後，以臉部驗證的方式自行進入一棟高級大樓，動作十分熟稔，疑似就是該棟大樓的住戶，隔天一早男子又出門與星野南見面、牽手約會，隨後星野南也被多次目擊進入對方家中。

另外，在本月18、19日的歌唱及廣播節目中，星野南都以身體不適為由缺席，20日卻被媒體拍到出現在男子家中，媒體上前詢問男子時，他露出尷尬苦笑，星野南則是低頭不語快速進入男子家，而她所屬的公司到目前為止並未做出任何回應，因此被外界認定正在戀愛中。

知情人士爆料，該名男子家中經營水果生意，主要在網路上販售高級水果，而男子便是社長兒子，也是名副其實的富二代。據了解，男子比星野南大4歲，曾前往澳洲留學歸國、精通外語，雖然他從未向外透露與女團成員交往，但身邊的人都知道他有女友。

事實上，星野南出道以來風波不斷，先前除了Line的私人對話遭到外洩引發騷動外，也曾遭到爆料，傳出她與電影舞台劇的企業老闆兒子交往，甚至經常出席企業家的聚會，更被爆料者指稱「她交友廣闊、只愛有錢人」，重挫她甜美可人的形象，引起網友熱烈討論。