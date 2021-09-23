「鄉民女神」潔哥常在社群網站分享生活點滴，升格當人母後更是經常曬出育兒日常，還不諱言養小孩相當崩潰，不過此番言論近日卻被酸民怒斥：「一直在抱怨小孩幹嘛還生？」對此，她則是高EQ回應：「一定是沒有小孩的人才會有這種疑問」。

潔哥常在社群網站崩潰分享育兒日常，也常被酸民質疑：「頻頻抱怨小孩還幹嘛生」，對於會問這類問題的人，她表示一定是沒有小孩的人才有此疑問，強調身為一個母親每天都在甜蜜與崩潰中掙扎，小孩可愛的時候很可愛，但「歡必把」的時候就會想把小孩塞回去，但以上都是必須養過小孩後，才能體會到的酸甜苦辣。

潔哥強調平常紀錄的都是寫實的育兒日記，並非幻想中那種快樂幸福的家庭生活，如此已經把網路酸民封鎖，直言：「以後等她有小孩的時候，就無法從我這邊得到任何相同感慨的心得分享了，還有大家真實的心情寫照」，最後更不忘反擊：「不爽不要看，甘你屁事，滾邊尿尿」，短短一篇文說中許多為人父母的心聲，短短時間就吸引近萬人按讚認同。

對此，網友紛紛回應：「媽媽抱怨被罵被酸，但是帶孩子的日常就是如此」、「每天都在上演相愛相殺，愛多少恨多少的劇碼」、「真是是在甜蜜與崩潰還有暴怒中掙扎」、「沒小孩的人才會這樣說，最會指教別人」、「沒帶過小孩的人才會說嘴別人沒耐心啊」。