國民黨主席候選人張亞中提出當選後與對岸簽署「兩岸和平備忘錄」政見，並稱國民黨要選2024的若不認同，就絕不提名。前陸委會特任副主委張顯耀提醒，未經陸委會或主管機關授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題之協議，更嚴重的話，民進黨政府甚至可以依《政黨法》交憲法法庭解散國民黨，不可不慎。

張顯耀表示，對張亞中的說法不僅感到驚訝，更覺得玆事體大，若沒有充份討論，無疑將國民黨及兩岸未來交付「實驗」，民進黨將順勢藉口違法，依《政黨法》交憲法法庭解散國民黨，連帶國民黨立院不分區立委也接連喪失席次。其後果非常嚴重，不可不慎。

張顯耀提及2005年親民黨主席訪問大陸的「搭橋之旅」，事後僅發表新聞稿（共同聲明），沒有簽署任何協議。之所以如此考慮，因為《兩岸人民關係條例》規定，未經陸委會或主管機關授權，不得與對岸簽署涉及公權力或政治議題之協議，否則即違法開罰。海基會和海協會能簽署23項協議，都是經由陸委會正式授權為之，所以沒有違憲違法問題。

張顯耀指出，民進黨執政後，都敢強行通過《不當黨產條例》清算黨產，還有什麼仁慈，不敢對付國民黨？假設張亞中當選主席代表國民黨逕自簽署和平協議，不論內容為何，必定會由陸委會認定違法，再交政黨主管機關內政部，依《政黨法》第26條「政黨有憲法增修條文第五條第五項之情事應予解散者」，由主官機關內政部檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。

張顯耀說，現在大法官的組成結構，會不會通過解散國民黨，只要稍有政治常識者都知道。但問題還不僅於此，通過解散國民黨當日，國民黨立即失去在立院的不分區立委席次，國民黨在國會戰力將進一步大大削弱，完全失去監督制衡民進黨能力，其後果非常嚴重。

張顯耀表示，兩岸維持和平和穩定，是大家共同的願望和期待。但以目前兩岸關係的惡化和險峻，加上美中大國的戰略競爭，張亞中要在當選後，立即與對岸簽署和平備忘錄，不僅難度甚高，且會讓國民黨在2022年地方縣市長選舉中，面對非常大的壓力，這個備忘錄可能又是綠營操弄選戰的「提款機」。

此外，張顯耀認為，張亞中說2024年國民黨總統候選人若不接受他的「兩岸政見」，將不予提名。如此不夠深思熟慮的「學理性政見」，還要強迫國民黨候選人接受「實驗」，無疑是「集體催眠」、「一人獨裁」，不得不令人咋舌憂心。

張顯耀表示，兩岸目前的當務之急，無疑是趕快恢復或重建兩岸的溝通管道，化解累積已久的「誤解」和「敵意」，建構彼此的「互信」基礎。現在奢言要簽任何協議，在兩岸政治定位沒有確定前，應該很難。