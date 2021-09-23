美股四大指數齊漲，惟美Fed暗示明年恐將升息，期貨盤今全面反彈，台積電(2330)股票期貨走揚，今(23)日台指期開漲0.82%、電子期開漲1.02%、金融期開漲0.98%。

目前大陸恒大財務危機引發全球股市走勢劇烈震盪，美國道瓊指數跌破半年線34500點關卡，市場持續關注美國聯準會(Fed)貨幣決策縮表行程，此外，台股受到Delta疫情干擾，電子第四季雜音疑慮，市場買盤轉趨觀望，成交量能下滑，操作難度增加。

價差方面，台指期轉為逆價差-25.82點，電子期轉為逆價差-1.88點，金融期轉為逆價差-0.41點。台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加957口至-9106口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加1215口至-17828口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少113口至-7903口。

永豐期貨分析表示，整體來看，全球股市於中秋連假期劇烈震盪，台股短線呈低檔盤整，買盤轉趨觀望，成交量量能不足，短期持續關注恆大債務後續影響。