【旅奇傳媒/日本部報導】被列為世界農業遺產、日本百選梯田的「白米千枚田」，坐落在石川縣能登半島上、面朝日本海的斜坡，由1004塊大大小小的梯田組成。每年4月下旬，農民們會將灌溉水引至梯田內，進行插秧作業；日落時分，灌滿水的梯田成了一面鏡子，在夕陽映照下，梯田、大海、天空彷彿抹上一層橘紅色的顏料，美不勝收！

「白米千枚田」夏季期間整片綠油油、秋季則是稻穗組成的黃金稻浪，到了冬天又變身純白雪景，四季接力的多變風景令人驚豔。

▲夏天綠油油的千層梯田與蔚藍大海相映成趣。 圖：石川縣觀光連盟／提供

▲夜間點燈加持之下，白米千枚田呈現出魔幻氛圍。 圖：オビキチさん／來源

每年10月下旬到隔年3月中旬還有浪漫夜間點燈可欣賞。約2萬5千顆LED燈球沿著稻田邊緣設置，在黑夜中描繪出千枚田的輪廓。粉、綠、金、藍的4色點燈間隔15分鐘會切換1次，據說想要全部收集必須和日本海的冰涼海風對抗1小時之久，愛好攝影的勇者們記得準備好保暖外套再去挑戰！

▍石川．白米千枚田 ▍

交通：JR金澤站東口搭乘輪島特急線巴士至輪島Furatto訪夢，轉乘北鐵巴士至白米站

地址：石川県輪島市白米町千枚田

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