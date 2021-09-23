周三（22日）聯準會（FED）利率會議結束，維持現行利率政策不變，不過預期2022年升息的官員人數增加，同時也大幅下調今年經濟成長、提高通膨預測。聯準會主席鮑爾表示，如果經濟進展如預期，可能在下次會期（11月2-3日）宣布縮減購債（Taper），並在2022年中結束。

由於聯準會最快在2022年開始升息，時間符合市場原本預期，加上恒大集團公告將如期支付所發公司債利息，債務違約疑慮稍緩，美股四大指數盡數上漲，台積電ADR漲0.79%；日月光ADR漲2.27%；聯電ADR漲3.16%；中華電信ADR漲0.53%。

22日美股四大指數表現：道瓊工業指數上漲338點、1%，收34258.32點；那斯達克指數上漲150.45點、1.02%，收14896.85點；標準普爾500指數上漲41.45點、0.95%，收4395.64點；費城半導體指數上漲67.0點、2.00%，收3412.0點。

美國科技股中，蘋果漲1.69%；臉書跌3.99%；谷歌母公司漲0.90%；亞馬遜漲1.09%；微軟漲1.28%；英特爾漲1.19%；AMD漲1.52%；高通漲0.96%；NVIDIA漲3.27%；應用材料漲2.16%；美光漲2.45%。

台股集中市場與上櫃股票9月22日大盤走勢圖。（圖／翻攝自基本市況報導網站）

由於中秋連假期間國際股市因恒大債務風暴大跌，22日台股補跌、開低走低，由電子權值股台積電（2330）、聯電（2303）帶頭下殺，盤中一度跌逾400點，最低來到16838.58點，不過午盤過後跌幅開始收斂，最後收在16925.82點，下跌350.97點、2.03%，半年線、萬七大關同時失守。櫃買指數則以207.81點作收，下跌3.50點、1.66%，成交金額降至650.56億元。

集中市場成交金額同樣略降至2930.29億元，其中三大法人合計賣超427.94億元，外資由買轉賣、賣超355.57億元，外資自營商賣超0.03億元；投信連八買、買超21.08億元；自營商賣超61.28億元、自營商避險賣超32.16億元。

法人表示，昨日外資大賣355億元，但成交量仍不到3000億元，且雖然上千家公司下跌，但跌停僅個位數，顯示市場逢低承接買盤猶在，只是反映連假國際股市補跌，隨市場不確定因素紛紛消弭，加上季底集團作帳行情即將啟動，此時可挑選業績較佳的公司，低接進場。

更多 CTWANT 報導