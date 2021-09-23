行政院長蘇貞昌昨（22日）率領執政團隊至立院備詢，對此，前藍委、國民黨副秘書長李彥秀譏諷，立法院開議的質詢台果然精彩連連，官員「金句」不斷，國會殿堂有如民進黨官員耍嘴皮子的脫口秀舞台；李彥秀統整3個精彩金句，其中蘇貞昌對美國入境管理的說法，李狠酸，立刻被AIT打臉！

對於昨天的立院質詢，李彥秀今（23日）在臉書發文統整令人印象深刻的官員金句。首先是「立委質詢美國入境管理」，蘇貞昌說，美國的施打兩劑國際疫苗施打，才能夠入境的管制，沒有包含台灣，才說完立刻被AIT打臉！AIT發言人鄧艾德22日表示，自11月初起「所有」外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。李彥秀稱，打完高端的總統蔡英文未來甚至可能無法過境訪美。

其次為「在野黨立委質詢3加11的會議紀錄」，李彥秀直言，指揮官陳時中竟然可以大言不慚的表示，「那時候沒有做就是沒有，再問一百遍就是沒有」。可見民進黨從來沒有反省，只會見笑轉受氣。

李彥秀指出，第三是當「在野黨立委質詢沒買到BNT是否有疏失」，陳時中說，去年9月BNT才進入第三期，誰敢說敢買？李彥秀提醒陳時中，但高端也還沒做第三期，台灣不但買了，還打了，「買高端，是誰給陳時中的勇氣」？對於錯誤百出的疫苗政策，民進黨沒有檢討反省，只有更多的強詞奪理。

李彥秀文末強調，美國政策明確，以是否施打國際認證疫苗作為入境管理的條件，也就是疫苗護照，更會是就是後疫苗時代的國境管理趨勢；以疫苗護照取代邊際管制，與病毒共存，才能夠降低人民生活影響，台灣應該繼續拚覆蓋率，而不是只會耍嘴皮。