恒大財務危機風暴持續延燒，外界關注大陸當局對此事的處理態度，外媒引述消息來源指出，當局為避免恒大破產讓整體經濟出狀況，有意將恒大集團拆解成3個獨立實體，可能以國有企業為基礎，相關方案可能會在近日出爐。

財經網站FXSTREET引述與大陸政府關係良好的消息人士的說法稱，為了保護向恒大購買公寓的大陸民眾、購買恒大金融商品的投資者甚至上街抗議的老百姓，大陸當局決定介入恒大財務危機，以確保恒大問題不會擴散至其他產業，導致整體經濟崩潰的恐怖後果。

報導指出，大陸官方有意在近期一項迫在眉睫的交易中控制恒大，可能將恒大拆解成三個實體，拆解方案以國有企業為基礎，相關方案可能在近日出爐，消息人士說：「最重要的是，他們想阻止恒大破產對經濟造成的任何影響。」

恒大從去年底開始傳出財務出狀況，今年以來問題持續擴大，股價已崩跌8成，9月中旗下恒大財富爆出到期客戶無法兌付的狀況，讓外界擔憂恒大面臨破產危機，不過恒大昨（22日）宣布，周四將如期支付3590萬美元（約新台幣10億）的境內債券利息，讓市場擔憂情緒暫時獲得緩解。