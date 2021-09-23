五倍券昨天起開放綁定數位，不少民眾好奇各部會推出的8款加碼券，前400萬名綁定數位券可自動獲得好食券，剩下的7種券則是每周抽，不少人好奇該怎麼勾才內行？部分網友認為小朋友才做選擇，當然要全勾機會才多；但也有網友認為，全勾就錯了，應該選自己最喜歡的4種券勾選就好，如此一來抽中真正想用的券的機率才大，也不至於浪費名額。

一名網友昨天在PTT上發文表示，五倍券自昨（22日）起開放數位綁定，各部會也推出各種加碼券，包括藝Fun券、動滋券、農遊券、地方創生券、客庄券、國旅券、好食券以及i原券，選擇多到很複雜，不知道該怎麼選CP值會比較高？因為聽說只選最想要的4個比較容易中。

貼文引起網友討論，不少網友認為要將所有選項都勾選，抽中的機率才會大，「小孩才做選擇，我全部都勾了」、「當然是全都勾才有更多機會」、「當然是全勾機率最大，抽到不用又沒有處罰，只是浪費掉而已」。

也有網友認為，與其全部勾選，不如選擇自己想要的券就好，否則最後抽到不會用的券，反而還浪費名額了。「勾四個最想要的吧！若你全勾可能客家、創生這些較少人選的券都讓你抽中，你就只剩一種券的額度，那還不如一開始就只選自己想要的四種」、「最多中四種，如果全選，第一週容易抽到少人選的，最後就只剩下一種券的額度，所以還是選自己最想要的四種」、「只選自己想要的四種」。

綜合網友們的回應，多數人認為還是選4種自己最想要的勾，因為這次的制度每人只能中4次，舉例來說，若A男勾選7種加碼券，而他最想要的排序為藝Fun券、國旅券、動滋券、農遊券、地方創生券、客庄券和i原券，結果前面先抽到自己最不想要的3種券，導致最後僅剩1個額度可抽自己最想要的券，因此不如一開始就選好4種想要的券，若抽中也會好好使用。

不過，也有網友認為這種方法應該不是抽中的機率增加，只能說會比較容易獲得自己想要的券種，畢竟一開始就篩掉不會去用的券了。「說抽中機率不太精確，應該說比較容易是自己想要的券種」、「說填四種機率高確實有點問題」。

關於這8種加碼券，行政院政委唐鳳表示，前400萬名綁定數位五倍券的人可自動獲得好食券，其他的7種加碼券則會在10月11日至11月5日共4周抽籤，每周都會抽取，不過，因為每人每周只能中籤1次，等於最多只能抽到4種券，所以他也呼籲大家勾最喜歡的券就好。