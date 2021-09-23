蝦皮購物率先公布將配合政府，攜手台灣在地店家推出「五倍券專區」，以優先支持台灣本土店家。（蝦皮購物提供）

今年的振興五倍券不管實體、電商通路等均可使用，蝦皮購物也率先公布將配合政府，攜手台灣在地店家推出「五倍券專區」，以優先支持台灣本土店家；即日起消費者只要至五倍券官網綁定信用卡，即可於蝦皮購物上消費，同時再攜手國泰世華、中國信託等多家銀行推出加碼活動，包括綁定國泰世華蝦皮購物聯名卡，全站最高可享4%蝦幣回饋、超品日檔期最高再享6%蝦幣回饋等優惠。