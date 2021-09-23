蝦皮購物推綁定聯名卡 全站最高享4％回饋 09:202021/09/23 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年的振興五倍券不管實體、電商通路等均可使用，蝦皮購物也率先公布將配合政府，攜手台灣在地店家推出「五倍券專區」。（蝦皮購物提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蝦皮購物率先公布將配合政府，攜手台灣在地店家推出「五倍券專區」，以優先支持台灣本土店家。（蝦皮購物提供） 今年的振興五倍券不管實體、電商通路等均可使用，蝦皮購物也率先公布將配合政府，攜手台灣在地店家推出「五倍券專區」，以優先支持台灣本土店家；即日起消費者只要至五倍券官網綁定信用卡，即可於蝦皮購物上消費，同時再攜手國泰世華、中國信託等多家銀行推出加碼活動，包括綁定國泰世華蝦皮購物聯名卡，全站最高可享4%蝦幣回饋、超品日檔期最高再享6%蝦幣回饋等優惠。 台中市iBike站三倍增 打造轉乘任意門 五倍券致瞬時流量暴增百倍 北富銀完成綁定近4萬人 #蝦皮購物 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 早鳥、新戶、抽獎 金融優惠限阱多 04:102021/09/22 財經焦點 五倍券搶先綁定郵局VISA卡 一看戶頭讓她直呼後悔了 17:362021/09/22 生活 數位五倍券綁定 首日湧入千萬人次 04:102021/09/23 焦點要聞 五倍券數位綁定 首日逾207萬人 04:102021/09/23 財經要聞 粉紅控照過來 高鐵卡娜赫拉再推新聯名商品 12:402021/09/22 生活 成功綁定 像搶到熱門車票好興奮 04:102021/09/23 焦點要聞 《電子商務》搶五倍券商機 電商放大絕 14:342021/09/22 財經 數位5倍券綁定上路 昇恆昌加碼抽500元抵用券 16:142021/09/22 財經 五倍券數位綁定過五關斬六將還失敗 他怒轟：到底什麼智X設計 00:262021/09/23 生活 早鳥出籠 無條件加碼銀行全秒殺 04:102021/09/23 焦點要聞 成功綁定五倍券和限量加碼 民眾直呼：跟搶到熱門時段車票一樣興奮 11:362021/09/22 生活 生活熱門新聞 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 人妻敷好市多面膜秒變佛祖 網笑歪：法力無邊 - 生活 手機門號用10年以上賺到？他揭驚人真相：很多人不知道 - 生活 她逛全聯買到隱藏版商品「超滿意」 婆媽看傻了：從未見過 - 生活 這款大人、小孩最愛的麵包！選用瑞穗鮮乳與蛋黃文火熬煮 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。