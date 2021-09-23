昨（22日）振興五倍券率先開放數位綁定，而Pi 拍錢包也同步攜手玉山銀行推出「新戶首刷禮 最高回饋1000 P幣」，更整合了超過20大通路加碼回饋最高2050 P幣，而已綁定之會員，每成功推薦1位好友進行綁定，即可享單筆不限金額消費贈50 P幣回饋、成功推薦共同綁定則加乘共同綁定總人數回饋的P幣，預計將限量送總計高達500萬P幣等優惠，另經濟部特別加碼前400萬名綁定數位券者「500元好食券」，要搶好康就要趕快選好平台進行綁定。