屈臣氏釋出「振興五倍券放大攻略」，不論領券或消費、紙本或數位綁定皆享優惠，寵i會員再加碼贈點。（屈臣氏提供）

屈臣氏祭出「振興五倍券放大攻略」，只要於五倍券官網預定，10月8日起不僅可在門市領取紙本振興五倍券，屈臣氏寵i會員更可於領券時加碼獲6000點寵i點數，另外再推出紙本或綁定指定信用卡的五倍券消費多重優惠，包括紙本消費滿千送千、消費即贈寵i點數最高11倍放大回饋，還有數位綁定指定信用卡最高更可享受23%回饋，讓民眾靈活用券省最大。