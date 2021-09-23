屈臣氏「振興五倍券放大攻略」 紙本、數位綁定通通享回饋 09:252021/09/23 中時 石欣蒨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屈臣氏釋出「振興五倍券放大攻略」，不論領券或消費、紙本或數位綁定皆享優惠，寵i會員再加碼贈點。（屈臣氏提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屈臣氏釋出「振興五倍券放大攻略」，不論領券或消費、紙本或數位綁定皆享優惠，寵i會員再加碼贈點。（屈臣氏提供） 屈臣氏祭出「振興五倍券放大攻略」，只要於五倍券官網預定，10月8日起不僅可在門市領取紙本振興五倍券，屈臣氏寵i會員更可於領券時加碼獲6000點寵i點數，另外再推出紙本或綁定指定信用卡的五倍券消費多重優惠，包括紙本消費滿千送千、消費即贈寵i點數最高11倍放大回饋，還有數位綁定指定信用卡最高更可享受23%回饋，讓民眾靈活用券省最大。 早鳥出籠 無條件加碼銀行全秒殺 即將超越三倍券 數位五倍券首日傍晚綁定破160萬人 #屈臣氏 #振興五倍券 #振興券 #五倍券 #相關新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五倍券數位綁定過五關斬六將還失敗 他怒轟：到底什麼智X設計 00:262021/09/23 生活 台中百貨業改裝 搶五倍券商機 04:102021/09/23 地方新聞 成功綁定 像搶到熱門車票好興奮 04:102021/09/23 焦點要聞 三不一沒有 數位五倍券今開綁 04:102021/09/22 財經焦點 五倍券搶先綁定郵局VISA卡 一看戶頭讓她直呼後悔了 17:362021/09/22 生活 數位五倍券綁定 首日湧入千萬人次 04:102021/09/23 焦點要聞 五倍券之亂 趙少康盤點4大當機事件：有政府會塞車 08:032021/09/23 政治 五倍券數位領取大敗三倍券 首日6小時竟衝140萬人 15:362021/09/22 財經 五倍券數位綁定 首日逾207萬人 04:102021/09/23 財經要聞 五倍券綁定啟動1.5小時湧161萬人 官網急啟動「限流」 機制 11:032021/09/22 財經 五倍券官網塞爆免驚！3超商祭「預約紙本券」好康 加碼抽汽車 11:322021/09/22 財經 生活熱門新聞 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 人妻敷好市多面膜秒變佛祖 網笑歪：法力無邊 - 生活 手機門號用10年以上賺到？他揭驚人真相：很多人不知道 - 生活 她逛全聯買到隱藏版商品「超滿意」 婆媽看傻了：從未見過 - 生活 這款大人、小孩最愛的麵包！選用瑞穗鮮乳與蛋黃文火熬煮 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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