今天在大聯盟場上光芒以7：1痛擊同屬美聯東區的藍鳥，它們以94勝59敗戰績確定闖進季後賽，成為繼巨人、道奇、釀酒人後第四隊，本季它們可說是迎來巨大成功，從下半季至今他們幾乎遙遙領先第二名的紅襪，更避開其他三隊季後賽爭奪戰，在今天成功脫穎而出，靠著平民戰力闖出一片天。

The reigning AL Champs just keep swimming.



For the third straight year @RaysBaseball will play in the postseason. #CLINCHED pic.twitter.com/M1TyvbXyUH — MLB (@MLB) September 22 2021

光芒打線今年戰力平均，團隊全壘打數布蘭登羅(Brandon Lowe)34支最多，再來是祖尼洛(Mike Zunino)31轟、克魯茲(Nelson Cruz)31轟、梅斗斯(Austin Meadows)26轟、阿羅薩雷納19轟、菲力普斯(Brett Phillips)13轟、迪亞茲(Yandy Diaz)12轟、溫鐸(Joey Wendle)11轟、盧普洛(Jordan Luplow)11轟、馬格特(Manuel Margot)10轟、崔志萬10轟。

投手部份王牌先發葛拉斯諾(Tyler Glasnow)季中宣佈報銷，但仍留下14場出賽5勝2敗，自責分率2.66好成績，在沒有他狀況下，查格里斯(JT Chargois)6勝1敗，自責分率2.44、克崔吉(Andrew Kittredge)9勝3敗，自責分率1.55、麥克拉納漢(Shane McClanahan)9勝6敗，自責分率3.51、麥克修(Collin McHugh)6勝1敗，自責分率1.34，都是表現優秀投手。

靠著沒超級巨星坐鎮戰力，光芒以平均投打實力闖進季後賽，在今天比賽中它們於3局大爆發灌進6分，迪亞茲先以高飛犧牲打拿下首分，接著梅斗斯擊出3分炮拉開比數，沃斯繼續貢獻2分打點的一壘安打，比數6：0。第4局迪亞茲再敲出一壘安打得分，以7：0將比賽定調，之後只讓對手在6局上攻得1分。

打擊表現阿羅薩雷納5打數3安打、迪亞茲3打數2安打貢獻2分、梅西亞(Francisco Mejía)4打數2安打為最佳。投球部份今天使用車輪戰，帕提诺(Luis Patiño)率先上陣，投3局無失分，接著換查格里斯投1局無失分，而後面四名投手僅有康利(Adam Conley)投1.2局失掉1分，其他人都成功保住局面，最後勝投由查格里斯拿下。