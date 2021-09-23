雖說職業不分貴賤，但現實社會中還是有部分行業被視為低人一等，有網友詢問「台灣什麼職業是被尊敬的？」，貼文一出引起討論，其中最多人點名醫師最受人尊敬，表示「沒遇過開刀前敢罵醫生的」。

一名網友日前於PTT發文表示，在台灣政治人物被砲轟到慘，老師、公務員、軍警更不必說，被罵到不行，他認為只有機師最令人尊敬，怎樣出包都有免死金牌，並好奇詢問「台灣什麼職業是被尊敬的？」。

貼文一出引起網友熱列討論，許多網友點名醫生，「沒遇過開刀前敢罵醫生的」、「不就醫生，50歲台女畢生志願當醫師娘」、「醫護除了牙醫」、「只有醫生」。

其他網友表示，「以就業領薪來說，薪水越高越值得尊敬」、「有錢，走到哪都會被尊敬」、「台灣就是不尊重專業的地方」、「每次出了什麼意外，出來收爛子的無名英雄們」、「職業不是免死牌，重點是個人行為」、「護理師被尊敬呀，但錢少有用？」、「消防人員跟清潔人員」。