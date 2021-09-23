一名醫大男學生昨上網PO文，稱打第二劑莫德納後的第一天，僅不斷發燒，沒想到第二天卻開始出現心肌炎最常見的胸悶症狀，一連吞了8顆止痛藥仍不見改善，家人將他緊急送醫，目前已沒有大礙，他提醒大家，打完mRNA疫苗後，若出現胸悶、心臟疼痛狀況，一定要儘速去急診。

原PO昨（22）日於論壇《Dcard》透露，目前就讀醫藥大學，本身沒有任何藥物過敏史及心臟疾病，施打第一劑莫德納時，除了接種處腫痛以外，沒有其他副作用，也未出現莫德納手臂，沒想到打第二劑莫德納後，隔天發高燒到他全身熱得醒過來，用完早餐後吞了一顆止痛藥又繼續睡，一整天下來除了發燒，並沒有其他有關心肌炎的症狀出現。

原PO分享自己健保快譯通紀錄。（圖／翻攝自Dcard）

原PO說，接種後的第二天，他回到學校安排的實習單位實習，除了仍有輕微發燒外，竟伴隨胸悶症狀，尤其是起立、蹲下時，心臟還會陣陣抽痛，讓他一天下來共吞了8顆止痛藥，總共500mg，已是一天的最大劑量，但仍不見改善。

一下班他馬上至內科診所看診，醫生替他監測心音及量血壓，僅表示是疫苗副作用，過幾天應該就會好轉，並開立止痛藥要他返家休息，但他返家後午餐及晚餐幾乎吞不下去，他只好又再吞一顆止痛藥，睡了4個小時卻又因胸劇痛醒來，家人趕緊將他送至急診。

原PO接著說，做了X光檢查、抽血及心電圖等檢查後發現，心肌酵素高於正常值很多，接著就被送到內科加護病房裡的負壓隔離病房，透過支持性治療，及一些降低心臟負荷要物，等待心臟自行修復，期間每6小時抽一次血，確保心肌酵素回到正常值，「整隻手臂被抽到沒地方抽血，要從腳跟手背抽」，目前已出院好轉。

最後，原PO提醒，接種mRNA（莫德納及輝瑞／BNT），若出現胸悶、心臟疼痛狀況，一定要去醫院，或是能抽血檢查的醫療院所，因為光靠一般診所聽心音及量測血壓，幾乎不能診斷心肌炎，「這樣會延誤治療，恐讓病情更加嚴重」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。