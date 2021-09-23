櫃買中心外幣計價國際債券發行市場持續成長，截至9月23日止，國際債券發行餘額共計發行736檔，市場規模達2,000.81億美元(約新台幣59,882.87億元)，居我國債券市場規模最大的債券種類，規模持續創下新高。

櫃買中心指出，我國國際債券市場不斷吸引發行人多元化參與，共計有135家發行人，分布於33個不同的國家，而在發行人產業屬性方面，分布於18種不同的類別，其中包含6檔中央政府主權債及1檔地方政府債。

國際債券市場在商品設計方面亦有多元化發展，計息類別包含零息附隱含利率方式、固定利率方式、浮動利率方式及固定轉浮動方式，今年度亦有智利政府、新韓信用卡公司、Goldman Sachs Finance Corp International Ltd及德意志銀行來臺發行永續發展債券，並有Goldman Sachs Finance Corp International Ltd首次以SOFR(The Secured Overnight Financing Rate)作為指標利率的正浮動利率債券。

此外，為滿足高資產客戶投資需求，櫃買中心今年6月18日建立結構型國際債券櫃檯買賣制度，並由中國信託商業銀行於8月底首度發行以組合式利率(利差型及區間計息型)為計息方式的結構型國際債券，滿足市場投資與籌資多元需求。

今日有3檔國際債券上櫃掛牌，分別由台積電(2330)、Credit Suisse AG London Branch與Bank of Montreal所發行。其中，台積電繼去年發行美元計價債券之後，再度在台籌集外幣資金，發行10億美元、30年期普通公司債，票面利率為固定利率3.10％，發行人信用評等經中華信評評等為AAA級，國內機構法人認購踴躍，預期國際債券市場仍可望持續擴大發行規模。