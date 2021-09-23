金管會證期局表示，核准國泰投信申報募集開放式指數股票型「國泰全球基因免疫與醫療革命ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣200億元，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

證期局指出，「國泰全球基因免疫與醫療革命ETF證券投資信託基金」由中信銀擔任基金保管機構，以追蹤「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」的績效表現，做為基金投資組合管理目標，投資於標的指數成分股票的總金額，不得低於基金淨值的90％。

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