韓國人氣漫畫《女神降臨》廣受歡迎，還翻拍成電視劇再度掀起旋風，漫畫家Yaongyi也被挖出真面目，不輸漫畫女主角的精緻臉蛋和魔鬼身材讓她徹底爆紅，IG追蹤人數高達156萬人，最近她在社群平台上分享去接種疫苗，沒想到過一個禮拜後，副作用仍沒有消退。

Yaongyi時常在IG分享日常生活，22日她在限時動態發文，透露自己在打了疫苗後，副作用一直讓她的身體很不適，「打完疫苗已經一個禮拜，兩隻手的手指關節還是好痛，早上還被痛醒…。」在此之前她就曾表示去接種莫德納，打完第一天身體就出現狀況。

當時Yaongyi發文詢問：「臉跟手腳突然腫起來，我的身體正在製造抗體嗎？」她不僅部分身體部位腫脹，還出現發燒症狀，如今已經過了一周，她的手指關節還是有疼痛感，事實上，莫德納屬於mRNA疫苗，Yaongyi所說的症狀都是常見副作用，只有臉部腫脹較罕見，讓粉絲十分擔心她的狀況。

Yaongyi的真面目剛被挖出時，由於美貌太驚人還被質疑整形，當時她氣得PO出X光片證明，還放上只穿比基尼的影片，強調腰部位置沒有任何疤痕，強調自己的22吋螞蟻腰不是透過抽脂手術做的，而是天生麗質，粉絲也都力挺她：「這外貌根本開外掛，被懷疑不意外」。