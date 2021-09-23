受惠美國Fed（聯準會）縮債趨勢明朗，牽引美股周三以短空出盡大幅反彈，台股今早盤甫開市未幾，受惠貨櫃三雄陽明、長榮與萬海，與晶圓代工雙雄台積電、聯電等多方指標股領軍向前衝，使盤勢順利收復萬七大關，早盤最高點一度來到17110點。

迄上午9：15的加權股價指數暫報17061點，仍上漲135點，漲幅0.8%，成交464億元。業內人士指出，受制上檔半年線目前在17051點，月線在17069點與10日線在17090點之反壓相對沈重，使盤勢逢高被法人適度調節壓力仍不宜漠視。

不過，盤勢在Fed縮債趨勢愈趨明確，與大陸北京方面，可望出手「解決」恆大地產風暴下，使台股波段逐漸回歸基本面發展仍審慎樂觀。

早盤上市櫃股票表現相對優異者，包括一詮、信邦、大量、國化、緯穎、豐泰、大同、智原、中裕、信音、紘康、胡連、家登與信驊等，其中不少是外資、投信或大股東等市場大咖做多意願相對濃厚者，值持追蹤。