44歲侯怡君與大她22歲蕭大陸情纏20年，今年5月兩人鬆口早在2018年結婚，更希望粉絲替她集氣，盼明年母親節能順利生寶寶過節。未料昨(22日)媒體報導，先前傳出有喜的侯怡君證實再次驗孕仍是失敗，但她不氣餒，會再接再厲，昨晚侯怡君也發文，雖抱怨自己半夜起床上廁所跌倒，實質上放閃暗示自己不開燈都因枕邊人蕭大陸怕光，夫妻倆也算正式重修舊好。

侯怡君先前被爆衝到電視台痛罵工作人員，氣轟對方介入她與蕭大陸之間感情，但侯怡君經紀人否認，之後蕭大陸的前女友張金鳳也參戰，直指：「一方面很開心老天有眼，但一方面也替她感到可憐」，接著又自曝接到警告電話，三人過去的感情史也被翻出。

侯怡君鬆口表示目前拚懷孕暫時沒成功。（圖／中時資料照片）

對此，蕭大陸無奈表示：「這把年紀還被說成這樣實在太丟臉了。」並透露因為這一連串風波和侯怡君冷戰，夫妻倆一北一中「分居」調適心情和情緒，待冷靜之後，接下來夫妻倆的問題會好好處理。而侯怡君則在直播中批評：「嬪妃永遠是嬪妃，娘娘永遠是娘娘」，經紀人代為澄清沒冷戰沒分居，目前只想好好過婚姻生活。

侯怡君發文。（圖／翻攝自侯怡君的家臉書）

昨侯怡君突然曬出雙腿膝蓋都是瘀青的照片，表示半夜想上廁所又因為愛睡，只好閉著眼睛到洗手間，回來摸到床後往上跳，卻因距離沒算好，雙膝重重落地，幸好膝蓋沒有碎裂傷，只是瘀青，當下真的痛到說不出話，有網友問她為何不開燈？她回應：「說到可以用夜燈這我當然知道，但是隔壁夜間部同學，只要有一點點的光就睡不著啦！」透露因怕蕭大陸睡不著所以沒開，粉絲便留言希望她早日康復。