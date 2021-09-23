美國宣布11月起境外旅客要入境須完整接種莫德納、BNT或嬌生疫苗等三款疫苗，民進黨立委高嘉瑜22日指出，打了高端的人到年底前可能無法出國，等於是被限制出境、不能去美國？衛福部長陳時中竟回應，「世界也不是只有美國」。藍委李德維直言，美國此舉戳破陳時中2個謊話，因此陳時中惱羞成怒了，就怒嗆質詢的高嘉瑜。

李德維今（23日）在臉書發文表示，老實說，自己一點都不關心總統蔡英文，或是副總統賴清德出訪能不能過境美國，但美國終究是許多台灣旅客旅行，求學，探親的主要目的地，這下麻煩了，而更重要的是，直接戳破民進黨政府，特別是陳時中的2個謊話。

李德維說，一是全世界審視疫苗效力，都是以兩劑為準，只有台灣拿一劑的覆蓋率反覆宣傳吹牛。二是高端就真的是個土產貨，不管怎麼扯是莫德納的「孿生兄弟」，「你民進黨政府自欺欺人，出了台灣沒人聽你瞎吹一氣」。

李德維認為，因此陳時中惱羞成怒了，就怒嗆質詢的高嘉瑜，說世界又不只有美國，但大家都看得出來，陳時中色厲內荏，心虛的很。李預言，「遲早有一天，陳時中要為如今的錯誤與幹話，付出代價」。