由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演的韓劇《機智醫生生活》大受好評，故事圍繞著「醫大五人幫99s」的珍貴友誼，細膩又真摯的情感為觀眾帶來滿滿的感動與歡笑。其中演出小兒外科助理教授安政源的柳演錫，劇中的暖男人設更是讓他人氣爆棚，《機智醫生生活》第二季與張冬天（申鉉彬飾）也是撒糖不手軟，貼心接送下班、伸出自己的手給冬天暖手，畫面充滿粉紅泡泡，讓粉絲看得悸動不已。現在就一起來認識這位帥氣的實力派演員吧～

（《機智醫生生活2》劇照／翻攝自tvN，小編組圖）

柳演錫有著「國民理想型」的稱號，除了外表帥氣、身材修長，私下也熱心公益，演過不少暖男角色也超加分的啊~

1. 《浪漫醫生金師傅》

你以為這是他第一次演醫生嗎？其實柳演錫早在《浪漫醫生金師傅》就演過外科醫生姜東柱~在劇中不只跟老戲骨韓石圭有不少精采對手戲，還和女神徐玄振大談戀愛，是小編私心最愛的螢幕CP呀❤ 加上之前在《急診室的春天》飾演許宇鎮醫生，柳演錫也因此受封醫生專業戶！

（《浪漫醫生金師傅》劇照／翻攝自SBS官網）

2. 《請回答1994》

說到柳演錫，絕對不能漏掉他的經典代表作《請回答1994》啊~

在劇中演出延世大學的棒球隊員「七封」，不只打球的模樣帥氣，溫柔深情守護女主角更是超圈粉，讓柳演錫爆紅，一夕成為國民暖男！

（《請回答1994》劇照／翻攝自tvN）

3. 《心情好又暖》

本劇描述渴望改變自己的李珍珠，在離開首爾後來到濟州島展開新生活，與西餐廳「心情好又暖」的主廚白建宇之間的愛情故事。柳演錫演出帥氣又溫暖（是的你沒看錯，我們演錫又演暖男啦😂）的主廚白建宇，劇中充滿搞笑元素，是一部可以輕鬆看完的小品。

（《心情好又暖》劇照／翻攝自MBC）

完結了可是小編覺得意猶未盡，再附上一張《機智醫生生活2》裡練團練得很開心的演錫，之前演錫還跟鄭少女合拍廣告，真的超好笑的啦！