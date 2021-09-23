日本為抑制新冠病毒擴散而實施的緊急狀態，10月之後是否繼續執行，23日根據日本NHK報導，當地政府預定將在28日決定，是否延長或結束社交禁令。

目前，包括大東京地區與大阪在內共有19個地區正在實施，預定30日先到一個階段。日本政府透露，若每日新染疫人數繼續下降，很多地區可望最快將從10月起，就會解除緊急狀態的限制。

事實上，日本目前疫情堪稱控制得宜，因為大部分地區的新確診者都在減少。以21日來說，東京3個月以來，單日染疫人數首次不到300位。此外，新冠重症患者也愈來愈少。

因此，部分人士樂觀預期，新冠患者持續減少，日本醫療系統也可鬆一口氣，看樣子應該可以不要再實施緊急狀態了。

一些消息人士預計，感染人數的持續下降將減輕國家醫療系統的負擔，使許多地區的緊急聲明在當前任期結束時到期。不過，有些民眾也擔心，一下子就沒有社交限制，害怕疫情會一下子又升溫。

不過，在做出緊急狀態實施與否此類重大決定前，日本政府還是會先研讀資料，調查醫療系統，以及諮詢學者專家跟地方政府的意見。