民眾規劃房屋格局時，都希望能物盡其用，將空間發揮最大價值，不過日前網路上卻瘋傳一張奇葩的格局照片，屋主要洗衣服必須先穿越一條狹窄的走道，乍看之下猶如是懸崖峭壁上的棧道，一踩空後果不堪設想。

臉書粉絲專頁《奇葩裝潢分享中心》昨（22日）分享一則網友投稿，畫面中可見，屋主猶如空間管理大師，為了不浪費閒置的畸零空間，竟將洗衣機塞進陽台角落，加上陽台連接一個通往樓下的樓梯，導致平面空間大減，只剩下牆壁與樓梯之間的狹窄通道，雖然通道設有欄杆，但看起來依舊險象環生。

畫面曝光後網友全嚇傻了，紛紛留言直呼「要洗衣曬衣是不是要會飛簷走壁」、「這樓梯感覺一踩空就重新投胎了」、「這衣服洗好是要用長夾子夾？還是用撈水餃的漏勺撈？」、「當初是怎麼把洗衣機放在那的」、「全能空間使用王」。

事實上，過去也有神人分享如何在有限的房屋空間，創造更大的生活機能，特別徵求鐵工替家中洗衣機訂做一個白鐵框，並附上一張洗衣機裝設在外推鐵窗中的照片，讓網友看了震驚直呼「連這樣節省空間的方法都想得到，真的很猛」、「創造不存在的坪數，跳出框架思考」；但也有人急勸「想害死人嗎？這個用膨脹螺栓震個一兩年就掛了」、「 久了鐵架螺絲鏽蝕直接變成路上兇器」。