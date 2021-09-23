「果凍姐姐」楊晨熙和大飛（吳志慶）愛情長跑8年，男方已在2018年底求婚成功，兩人卻因對未來沒共識，無預警在今年愚人節分手。昨（22日）是大飛34歲生日，楊晨熙在臉書公開向男方祝賀，引起部分網友好奇兩人是否復合，她親自做出回應。

楊晨熙22日晚間在臉書上傳3張大飛的慶生照，只見男方簡單抓頭髮，身穿黑色服飾坐在米色沙發前，一手抱著愛犬，一手拿著生日蛋糕，桌上還有一塊蜘蛛人造型的創意蛋糕，楊晨熙大方送上祝福：「森日快樂！」還TAG大飛的粉絲帳號，請網友去跟他說生日快樂，甚至宣傳對方的YouTube頻道，不難看出兩人的關係一樣很好。

不過，楊晨熙和大飛已分手5個月以上，相較其他對分開後宛如最熟悉的陌生人，他們的關係顯得特別友好，不免讓部分網友有更多聯想，好奇詢問：「復合了？」但楊晨熙僅回：「我們又沒有交惡」打臉復合之說。

楊晨熙和大飛交往長達8年，一度論及婚嫁，為何會在進入婚姻前和平分手？楊晨熙曾在節目中坦言不嫁大飛的原因，除了外界頻頻追問何時結婚讓他們壓力大，還有雙方對未來的共識不同調，目前沒有辦法達到契合的程度，決定放彼此自由，若未來發現對方仍最適合自己，不排除再在一起。