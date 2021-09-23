五倍券數位綁定和各部會加碼券登記在昨日（22）早上9時起跑，然才一開放平台就因流量過大而「大當機」，介面甚至出現亂碼「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」字樣，引發各界批評。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗表示，疫苗與五倍券平台都讓大家搶到崩潰，他則早已心死，因為歷史不斷重演而蔡政府就是記不住教訓，人民的健忘也讓政府有恃無恐；楊更質疑，既然系統一開就大當機，「優惠都不知道是哪些「高人」領去？」

楊植斗昨日在臉書發文表示，五倍券平台之所以讓網友哀鴻一片，就是因為大家沒學會歷史的教訓。疫苗預約系統剛上線時大家搶到崩潰，BNT疫苗剛到貨可供預約時，系統又再次崩潰；如今五倍券要綁定，人民湧入造成的系統大當機，還意外嗎？更遑論系統一開就當機，都不知道優惠是被哪些「高人」領去的？

楊植斗指出，蔡政府所設置的系統每搶必當機，崩潰的程度就像綠營聽到「塔綠班」一樣劇烈，但政府就是不會改善，永遠讓人民哀嚎、讓人民空等，然後時間一過，人民忘記政府的爛系統，下次要再搶預約時又痛罵一次。

對此，楊植斗痛批，民進黨就是看準了人民善良且健忘，才會因循苟且、無法無天，蔡政府連把數位綁定的登記網站弄好都做不到，還期待他幫忙外銷水果？作夢比較快。