振興五倍券22日上午9時開放數位綁定、8大加碼券登記，時間一到，網站馬上被塞爆當機；而「宅神」朱學恒在系統開放前、上午7時許就發文表示，「論天才IT外包，大臣唐鳳系統今早當機之必然」，也被說是「神預言」。對此，朱學恒今（23）日表示，完全不覺得這是預言，但令他震撼的是，「知道外包鐵定會出錯的人，還有臉出來收割花納稅錢拍片」。

朱學恒昨日上午7時許在臉書指出，「論天才IT外包，大臣唐鳳系統今早當機之必然」。果不其然，振興五倍券網站在9點開放後馬上傳出災情，更出現亂碼「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」。

振興五倍券22日上午9時開放數位綁定、8大加碼券登記，在此之前，宅神就預測會當機。（圖／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

網友認為，朱學恒一番話根本是神預言，但朱學恒今日表示，自己並不覺得這是預言，「這是個必然，用這種規則這種技術哪一次不掛點的？」

此外，對於經濟部長王美花所說，400萬份好食券數量很夠、大家不用急著搶。朱學恒想問，「所以台灣只有400萬人，還是你從來沒想過限量在行銷上是甚麼意義嗎？」

不過朱學恒也說，更讓他感到震撼且意料之外的是，｢知道外包鐵定會出錯的人還有臉出來收割花納稅錢拍片」。

行政院為推行數位券，政委唐鳳特地化身「唐鳳獸」，拍短片教民眾如何綁定和勾選各部會各種「加碼券」。經濟部21日晚間在臉書上架影片後，網友留言笑稱「形象犧牲太大了啦！」「不要玩唐鳳」；另有人說，「所以是沒有讀卡機的人可以直接去超商綁定數位券？」