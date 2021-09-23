此前遭到大陸政府嚴厲整治的網路巨頭民企近期紛紛承諾投入鉅資用於推動「共同富裕」，加上由大陸國家主席習近平欽點的北京證券交易所火速成立，專家認為，在美中脫鉤以及疫情衝擊大背景下，大陸中央正利用政策引導資金，企圖「壓制大企業、扶植中小微企業」，目的在提振內循環經濟，並期望藉以達到「共同富裕」的目標。

今年4月，騰訊率先提出第4次戰略升級，將「可持續社會價值創新」納入公司核心戰略，並宣布投入500億元（人民幣，下同）資金，用於「可持續社會價值創新」專案。騰訊指出，主要著眼於基礎科學、教育創新、碳中和、FEW（食物、能源與水）、養老科技和公益數位化等領域的前瞻性探索。在政策監管升級的環境下，騰訊開始將社會價值提升至前所未有的高度。

騰訊在8月18日再次宣布增加500億元資金，啟動「共同富裕專項計畫」，用於鄉村振興、增加低收入人群收入、改善基層醫療體系、教育均衡發展等民生領域。4個月內，騰訊連續規劃投入1000億元，充分發揮企業在「三次分配」中的主動性，在增進社會福祉、助力共同富裕方面進行探索。

另一網路巨頭阿里巴巴在9月2日宣布啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，在2025年前投入1000億元，推動共同富裕，這項專案將由一個新設的常設部門專門負責。

十大行動包括「加大科技投入，扶持欠發達地區數位化建設」、「扶持中小微企業成長」、「助推農業產業化建設」、「支持中小企業出海」、「縮小數位鴻溝，加強弱勢人群服務與保障」、「支援基層醫療能力提升」、「助力高品質就業，啟動年輕人創業扶持計畫」以及「成立200億共同富裕發展基金」等。

繼騰訊、阿里後，美團、拼多多、京東等大型民企紛紛投入共同富裕。吉利汽車也在8月30日晚發布共同富裕計畫細則，首批萬餘員工分享1.67億股股票，市值約37億元。

金庫資本管理合夥人兼總經理丁學文指出，在美中脫鉤及疫情衝擊的大背景下，大陸中央疾呼共同富裕，且進行反壟斷等一系列整治大企業的動作，加上由習近平欽點的的北京證交所火速成立，真正目標聽眾是支撐內需市場的中小企業，大陸中央藉著政策傾斜傳遞「壓制大企業、扶植中小微企業」的訊號，並安撫早已對大企業深感不滿的行業人士。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，十四五規劃指出要遏制以「壟斷和不正當競爭行為」獲取收入，比十三五規劃所要求的遏制以「權力、行政壟斷等非市場因素」獲取收入所涉及的範圍更大，這也與最近互聯網平台公司的監管收緊相呼應。她指出，大陸更有可能透過宣導企業和個人進行慈善活動和捐贈，以及稅收激勵等方式鼓勵企業承擔更多的社會責任。