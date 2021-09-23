有學者建議，大陸可提高直接稅比重，加快房地產稅立法和改革試點，考慮開徵遺產稅，防止貧富過分懸殊。(示意圖，新華社)

「共同富裕」已成為大陸近期一系列政策和高層講話的重要主題，在促進共同富裕背景下，對高收入者調節手段和措施備受關注。有學者指出，大陸將會推進個人所得稅和消費稅改革等。同時，也有學者建議，提高直接稅比重，加快房地產稅立法和改革試點，考慮開徵遺產稅，防止貧富過分懸殊。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，2013年的十八屆三中全會通過了《關於全面深化改革若干重大問題的決定》，這一改革藍圖明確了實現共同富裕的路徑。這其中包括：提高勞動報酬，促進基本公共服務均等化，透過稅制改革優化收入分配結構，完善社會保障體系，加大轉移支付，擴大中等收入群體，縮小地區、城鄉和行業之間的收入差距。《決定》還要求透過多管道增加居民財產性收入，並鼓勵慈善捐贈發揮重要作用。

個稅改革很有必要

稅制改革方面，汪濤指出，對於個人所得稅而言，目前大陸個稅徵收範圍較窄、邊際稅率較高（45％）、實際上具有累退性且個稅收入不足GDP的1.5％（2020年占GDP的1.1％，整體稅收的7.5％），「個稅改革是很有必要的」。

實際上，大陸在2018年推進了個稅改革（2018年10月1日生效），將個稅起徵點從之前的每月3500元（人民幣，下同）提高到了5000元，設立了專項附加扣除，並將工資薪金之外的其他幾種所得納入綜合徵稅範圍。

汪濤指出，未來個稅改革的方向可能包括將更多類型的收入歸入應納稅收入（例如，目前對資本利得和股息並不徵稅），並增加更多抵扣項（例如育兒相關的稅收抵免），不過推進步伐可能較為緩慢。

就消費稅而言，煙、成品油、汽車、酒和部分奢侈品構成大陸消費稅收入主要來源。汪濤指出，政府的目標是調整徵收的範圍和稅率，將部分在生產（進口）環節徵收的現行消費稅品目逐步後移至批發或零售環節徵收，拓展地方收入來源。然而，後一項提案面臨較大挑戰，這意味著稅收將從生產者所在的、通常並不富裕的省份，轉移到消費者集中的、通常較為富裕的省份，這需要合理的政府間收入分配和轉移支付方案。

建議提高直接稅比重

中國政法大學教授施正文在第一財經發表的文章則指出，在促進共同富裕目標下，未來相關稅制會進一步改革，提高直接稅比重，完善相關稅種，比如個稅應該降低勞動所得稅負，調整最高邊際稅率。他建議，加快房地產稅立法和改革試點，房子多、價格貴的人多交稅，發揮收入分配調節作用。可以考慮開徵遺產稅，防止貧富過分懸殊。

實際上，當前大陸稅制結構中，以所得稅等代表的直接稅占比低，而以增值稅、消費稅為代表的間接稅占比高。目前直接稅和間接稅比重大概是3比7。

施正文認為，間接稅主要附加在商品價格中，最終是消費者負擔。窮人和富人在商品消費上的稅負是一致的，但由於富人收入高實際負擔低，而窮人收入低實際則負擔高，這加劇了貧富差距。因此間接稅比重高不利於收入分配調節，應該提高直接稅占比，降低間接稅占比，這也是目前大陸國家稅制改革的方向。間接稅占比降低也有利於降低企業負擔。

目前大陸並沒有遺產稅，而且遺產稅也未被列入全國人大立法規劃中。施正文則建議，可以考慮研究開徵遺產稅。遺產稅是針對超高收入富人死後留下的遺產徵收的一個稅種，稅率很高，一些國家最高邊際稅率超過50％，這對財富分配有重要調節作用，而且鼓勵年輕人自食其力。同時高額的遺產稅也倒逼富人去做慈善，這也可以促進慈善等社會事業對收入第三次分配的作用。