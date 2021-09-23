立法院今天進行委員會召委選舉，民眾黨掌握關鍵席次，民眾黨團上午表示，本會期需要監督的力量，因此決定全部投給自己。民眾黨保持中立後，國民黨順利拿下八席召委，大獲全勝。

民眾黨團總召邱臣遠表示，他們黨團大會決定全部委員都會投給自己，因為他們認為國會還是要監督，本會期是預算會期，還有很多民生關注的議題，包括年底公投、萊豬、藻礁、能源政策、疫苗跟紓困等重大議題，因此認為國會需要監督力量。

民眾黨保持中立後，讓國民黨順利在八個委員會都拿下召委，在野黨在每個委員會都幾有提案權。以下為第十屆第四會期召委名單：

政：

吳琪銘(民)、林為洲(國)

外交國防：

趙天麟(民)、陳以信(國)

經濟：

邱志偉(民)、謝衣鳳(國)

財政：

鍾佳濱(民)、李貴敏(國)

教育文化：

林宜瑾(民)、李德維(國)

交通：

陳明文(民)、陳雪生(國)

衛環：

莊競程(民)、蔣萬安(國)

司法法制：

黃世杰(民)、葉毓蘭(國)