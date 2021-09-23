外資法人出具報告給予緯穎(6669)表現優於大盤，目標價上看1160元。緯穎早盤股價反彈逾4個百分點，趨勢上可望強勢回歸千元俱樂部。緯穎評估馬來西亞柔佛距邊境車程短，往新加坡、印度與澳洲等地出貨相對便利，已在9月初宣布購買土地，預期新廠2023年上半年正式啟用、逐步放量後，亞太區的供貨量能將逐步放大。

法人指出，緯穎客戶之一亞馬遜已經在擴張規模。緯穎在去年5月開始啟動亞馬遜的首個專案項目，其規模較小；今年下半年再新增2個亞馬遜專案項目，可望在近期看到營收的提升。預估到2023年，亞馬遜對緯穎的貢獻將超過總銷售額的10%。

此外，緯穎正在執行生產多元化，該公司於9月初宣布4.48億元台幣的土地收購資本支出。為因應客戶搶進亞太市場、建置資料中心之需求，緯穎將於馬來西亞購地興建首座自有廠房，斥資6,820萬令吉(約合4.48億元台幣)，取得位於馬來西亞柔佛州士乃工業園區的兩筆土地，新廠最快今年第四季將陸續動工，預計明年底前完工、2023年初正式啟用。

目前緯穎在亞太的組裝業務以中國大陸為主，近年全球四大雲端服務業者包含谷歌、臉書、微軟與亞馬遜等，紛紛選擇落腳新加坡、馬來西亞與印尼等地，而緯穎選擇於馬來西亞柔佛設立自有後段伺服器組裝廠，原因除了因應客戶需求，也是順應產業鏈降低中國大陸生產比重之趨勢。