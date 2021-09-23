日本傳奇AV天后明日花綺羅因身材火辣、長相精緻被封為D槽女神，去年2月引退後，積極轉戰商界和演藝圈，同時也開設個人YouTube頻道，還在銀座開高級酒店，當起媽媽桑，跨足多個產業都經營得有聲有色，近日女神在社群平台上大放送辣照，讓老司機們陷入瘋狂，可見她改當老闆仍魅力不減。

日前明日花綺羅在IG曬出兩張辣照，只見她穿著白色短版上衣，一舉起手，衣服下緣竟掉出飽滿南半球圓弧，把手放下又可以看到她驚人零贅肉的蠻腰，明日花綺羅對著鏡頭露出無辜表情，微微嘟起嘴唇，水汪汪的大眼十分無辜，電翻大批網友。

明日花綺羅也在文中向粉絲們說晚安，不到一天就吸引超過14萬人按讚，粉絲們紛紛大讚，「這種破壞力我沒辦法」、「這樣犯規」、「我看到月亮全貌！」事實上，明日花綺羅離開暗黑界後，一舉一動仍備受關注，無論個人周邊商品、服飾品牌和酒店，都讓她大賺一波。

不僅如此，明日花綺羅還當起媽媽桑，酒店小姐都將由她親自挑選，預計將挑選7至8人組成女團出道，接客的同時也當偶像，而徵選過程全都會在YouTube上播出，明日花綺羅在成為AV女優前就是酒店小姐，儘管此舉備受爭議，卻也成功引起話題。