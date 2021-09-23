內湖家居市場再加一 iloom怡倫家居插旗內湖 10:082021/09/23 中時 林欣儀_時尚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「iloom家具方案中心」提供全方位居家風格提案，融入風格個性場域、走進消費需求核心。(iloom怡倫家居提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 來自韓國家具品牌 iloom怡倫家居，自登台以來深受消費者喜愛，日前於台北內湖開幕台灣第16間門市，同時也是海外首家「iloom家具方案中心」，首次在單一門市將iloom與DESKER雙品牌精神完美結合，跳脫「單品」家具販售思維，為全方位消費族群傳遞「空間解決方案」概念，以逾70坪的全新街邊店形式，提供激盪居家風格靈感的場域。 內湖家居市場再加一 快時尚再跨新生兒市場 佛心價190起 #iloom #內湖 #怡倫家居 #家具 #市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技升級自動販賣機 台工程師研發幽靈廚房 19:002021/09/18 科技 野外曖昧互攝1／陳敬宣懸崖邊喬姿勢 吳岳擎興奮當藝術品拍 07:542021/09/22 娛樂 童裝市場興盛 快時尚再跨入新生兒產品 20:012021/09/22 生活 專訪／從男主角演到跑龍套…楊銘威靠《婆婆》入圍金鐘再攀高峰 05:182021/09/19 娛樂 楊銘威越過低潮 再攀高峰 04:102021/09/19 地方新聞 不等振興券 觀光業自救 住房促銷戰開打 04:102021/09/20 產業．科技 挺台農產品 朱立倫斥新南向不到銷陸1／200 暗諷江啟臣和對岸關係不佳 11:372021/09/20 政治 大戶小戶通吃 LINE Bank祭兩大高利台幣定存 12:212021/09/22 財經 社評／大陸不會鎖國反而更開放 04:102021/09/18 焦點新聞 國民黨主席大擂台 中天今開辯 04:102021/09/18 政治要聞 收20萬幫喬免勒戒 北市警遭訴 04:102021/09/18 社會新聞 生活熱門新聞 家樂福出手了！紙本五倍券換一本變10倍 限量30萬份 - 生活 手機門號用10年以上賺到？他揭驚人真相：很多人不知道 - 生活 打2劑莫德納釀心肌炎 他吞8顆止痛藥無效 2大警覺救一命 - 生活 這款大人、小孩最愛的麵包！選用瑞穗鮮乳與蛋黃文火熬煮 - 生活 人妻敷好市多面膜秒變佛祖 網笑歪：法力無邊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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