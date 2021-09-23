來自韓國家具品牌 iloom怡倫家居，自登台以來深受消費者喜愛，日前於台北內湖開幕台灣第16間門市，同時也是海外首家「iloom家具方案中心」，首次在單一門市將iloom與DESKER雙品牌精神完美結合，跳脫「單品」家具販售思維，為全方位消費族群傳遞「空間解決方案」概念，以逾70坪的全新街邊店形式，提供激盪居家風格靈感的場域。