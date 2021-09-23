新華社報導，大陸國家主席習近平委託教育部22日到北京清華大學，看望諾貝爾獎得主、中國科學院院士、著名物理學家楊振寧，代表習近平贈送花籃，轉達習近平對他百歲生日的祝福，祝願他健康長壽。楊振寧當天在清華還以〈但願人長久，千里共同途〉為題發表演講。

楊振寧1922年9月22日出生於安徽合肥，上世紀40年代赴美留學任教。1957年，因提出弱相互作用中宇稱不守恆原理與李政道一起獲得諾貝爾物理學獎。他提出的「楊－米爾斯規範場」論是20世紀物理學最為重要的成就之一。2003年起，楊振寧回國定居並在清華大學任教，在培養和延攬人才、促進中外學術交流等方面作出重要貢獻。

為慶祝楊振寧百歲誕辰，22日下午由清華大學、中國物理學會、香港中文大學聯合主辦的楊振寧先生學術思想研討會——賀楊先生百歲華誕在清華大學舉行。會上，楊振寧以〈但願人長久，千里共同途〉為題發表講話。

楊振寧感謝大家慶祝他農曆一百歲生日。他說，他是整整五十年以前，1971年第一次訪問新中國。是他人生中非常非常重要的一段，他對於新中國第一次有了一點認識，對於以後50年的人生軌跡有了非常大影響。

楊振寧說，那次訪問看了住院的父親，還看了很多親友，其中最重要的也是他最親近的朋友鄧稼先。鄧1971年給他寫的一封信，故事是這樣的，中國原子彈爆了以後，美國報紙很快有種種消息。其中他注意到，設計中國原子彈的人物裡頭有鄧稼先。

鄧稼先是他中學、大學、在美國的知心朋友，他想鄧跟他的關係不止是學術上，也超過了兄弟關係，所以他當然非常注意。

另外一個消息，是美國報紙上說毛主席派了飛機到陝北把美國物理學家寒春接到北京説明中國製造原子彈。他認識寒春是他跟她在芝加哥大學同一個實驗室工作了20個月，她還要他教她中文，沒有告訴他為什麼，直到1948年3月她告訴芝加哥大學系裡所有老師、學生，說她要到中國去跟她的男朋友結婚，在陝北。

楊振寧表示，因為這個緣故他一直很想知道這個消息是不是對的，很想知道中國的原子彈是不是中國人自己造出來，沒有經過外國人的幫忙。所以他在1971年4個禮拜的訪問之中就非常想問這些問題，可是這是敏感的問題，他又不敢問。

最後在北京幾個禮拜後，他要到上海，再過幾天就要飛回美國。在離開北京去機場時，鄧稼先送他。那時北京機場很簡單，所以鄧陪他一直走到飛機樓梯底下。他實在憋不住了，問鄧寒春她有沒有參加中國原子彈設計？ 鄧說覺得沒有，不過要跟組織認證一下然後告訴他。

所以那天鄧就去跟組織接觸了，組織告訴鄧沒有外國人參加中國原子彈的製造，除了在最先時略微有一些蘇聯人幫助，後來基本上是中國人自己做的。鄧就寫了一封信，第二天專人到上海，他在上海大廈吃飯時信差送來這封信，這封信現在已出版在他一本新書裡頭。信仔細看很有意思，除了講鄧驗證了中國的原子彈基本沒有外國人參與，當然沒有寒春。

這封信後邊還有幾段顯示得很清楚，鄧在那幾個禮拜裡跟他見過好多次，鄧想跟他說的話說不出來，所以在信的尾巴上描述了一下他想要跟他講什麼，可是不知道怎麼講。

楊振寧指出，在這個信的最後鄧這樣給了他一個期望，是「但願人長久」，他把「千里共嬋娟」改了一下，變成「千里共同途」，當時他看了信以後沒有看懂這句話。「千里共同途」是什麼意思呢？他後來想了想，知道這是一個很深的意思。

最近這個信發表，仔細看了以後，他覺得今天五十年以後，他可以跟鄧稼先說：「稼先，我懂你『共同途』的意思，我可以很自信地跟你說，我這以後五十年是符合你『共同途』的矚望，我相信你也會滿意的。再見。」