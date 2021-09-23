美國流行樂小天后賽琳娜（Selena Gomez），以甜美外表與嘹亮的歌聲受到大批海內外粉絲的喜愛。而近日推出單曲又登上時尚雜誌的她，被媒體拍到私下外出時的「真實模樣」，令網友們大吃一驚。

賽琳娜今年一連發行《De Una Vez》、《Selfish Love》、《Baila Conmigo》等多首拉丁單曲，8月份又推出單曲《999》，輕快又舒服的旋律受到網友讚賞，人氣再度攀升，她也因此登上時尚雜誌《ELLE》的封面，擔任封面人物。在公開的照片中，只見賽琳娜穿上高衩連身衣搭配報童帽與網襪，坐在椅子上與趴在地上，展現凹凸有致身材曲線，即使畫面都已經過黑白濾鏡處理，依然散發強大的女神氣息，照片在她個人IG上公開便吸引超過442萬人按讚。

不過，近日外國媒體拍到賽琳娜私下外出時的真實模樣，卻讓網友們嚇了一跳。照片中，賽琳娜臉上似乎沒有任何妝容，身上穿著一件深灰色長袖短版上衣，搭配黑色的寬褲與散亂的長髮，整體造型雖簡單輕便，但她原本前凸後翹的性感曲線明顯走樣，吃東西及說話時也隱約露出雙下巴，與雜誌中性感火辣的形象大相逕庭。

雖然不少粉絲看到後都留言表示「賽琳娜健康的樣子也很美」、「她看起來相當開心，身體只要健康就好」、「她看起來狀態很不錯」；但仍有不少網友表示「她腫麼了？」、「這是我認識的賽琳娜嗎？」、「怎麼一下子胖這麼多」、「猛一看照片真的認不出來」、「天哪！吃藥的副作用也太嚴重了吧」。

事實上，賽琳娜先前曾透露自己長年受到「紅斑性狼瘡」的折磨，只要一復發就必須透過強烈的藥物治療，導致她的身體忽胖忽瘦，但2017時她曾接受閨蜜的幫助進行腎臟移植手術，使病情得以趨緩，沒想到近日疑似再度復發，讓粉絲相當擔心她的身體狀況。