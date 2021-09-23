在真愛面前年齡、性別、外表都不是問題！馬來西亞一名女網友近日在網路上，分享她的59歲媽媽和22歲繼父的婚紗照，這段相差37歲的「母子戀」修成正果的好消息曝光後，吸引許多網友關注熱議，紛紛為兩人獻上祝福，還有不少大齡女子忍不住開玩笑：「我的姻緣可能還在包尿布！」。

綜合外媒報導，馬來西亞女網友「@ecacuwitcawer」近日在TikTok上，分享了自己59歲媽媽和22歲繼父的甜蜜合照，從影片中可以看到，2人身穿粉紅色系的傳統服飾，害羞地坐在一起，還相互親吻對方的額頭和手背，感情看起來十分甜蜜。

對於這段相差37歲的「忘年母子戀」，身為女兒的「@ecacuwitcawer」也開心地表示，「如果這是命中註定的緣分，那麼年齡就不會是阻礙，希望媽媽和繼父可以永遠幸福」。

不少網友看到影片以後，都紛紛留言獻上祝福，也認同年齡並不會阻礙2個真心相愛的人，「年齡真的不是問題，祝你們幸福」、「希望媽媽可以永遠幸福～」；另外還有一些人看到這對夫妻的年齡差後，忍不住開玩笑：「我的另一半是不是還沒有出生？」、「看來我的姻緣還在包尿布，我要更耐心等待才行」、「我的真命天子該不會現在才在讀小學？」。