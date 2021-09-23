韓國大勢女團 Blackpink 成員一舉一動都是熱議焦點，其中歌唱擔當 Rosé 先前穿著一襲 YSL 黑色連衣裙出席在紐約盛大舉辦的 MET Gala，大秀筆直美腿，讓她再度成為攝影師搶拍的人氣女星，不過網友似乎更在意前幾天 Rosé 所 PO 出的度假飯店，原因究竟為何趕緊看下去吧！

凡人根本住不起！Blackpink成員Rosé度假酒店引發熱議，空房率高裡頭都是神級住戶（圖片／JKF提供）

是什麼樣的高級飯店讓 Rosé 在 IG 連發多篇照片？這是一間名為 Paradise City 的高級酒店，就位在仁川機場不遠處，從 Rosé 分享的照片中，可以看到房間華麗的大理石設計、挑高的天花板，以及十分隱密的專屬高級泳池，然而網友都表示：「這裡住一晚的價錢非常昂貴，一般人根本住不起！」。

凡人根本住不起！Blackpink成員Rosé度假酒店引發熱議，空房率高裡頭都是神級住戶（圖片／JKF提供）

原來 Paradise City 是世界級的高級綜合渡假村之一，不僅結合會展中心、購物中心、室內樂園、賭場、SPA、夜店、藝廊等設施，在酒店各處還能欣賞到藝術家的作品，給人高貴氣派的頂級享受，據了解，這裡一晚的住宿價格要大概 2200 萬韓幣（約台幣 53 萬），而 Rosé 也許是受到酒店贊助提供給她度假使用。

凡人根本住不起！Blackpink成員Rosé度假酒店引發熱議，空房率高裡頭都是神級住戶（圖片／JKF提供）

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住上一晚竟要 50 多萬，然而正是因為太貴，所以房間常常都是空的，大多是 Paradise City 的經營者自己住，或是邀請的客人使用，先前太陽跟閔孝琳的婚禮也是在這裡舉行，說了這麼多...這輩子如果有機會能住上一晚，絕對此生無憾啊！

凡人根本住不起！Blackpink成員Rosé度假酒店引發熱議，空房率高裡頭都是神級住戶（圖片／JKF提供）

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