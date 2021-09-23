高雄一名張姓男子，21日下午興致一來，自己開車前往小關山七坑林道附近的寶來溪泡野溪溫泉，但是在回程路上，突然林道發生批坡坍塌，大量土石傾瀉而下阻斷道路，張男僅差幾公尺就遭土石活埋，嚇得趕緊求救，消防局派員前往救援後，直到22日下午救難人員才順利闢出道路，將張男救出順利返家。

張男(紅衣)因林道發生邊坡坍塌阻斷道路，僅差幾公尺就遭土石活埋，消防局派員前往救援後，直到22日下午救難人員才順利闢出道路，將張男救出。(林宏聰翻攝)

高雄市消防局調查，張男於21日下午2點獨自車前往小關山七坑林道間寶來溪野溪溫泉泡湯，但是回程時遇到山壁坍塌，土石掩埋整條林道，消防局接獲張男報案後，立刻出動3車、6人及派出所員警搶通，直到22日下午4點10分才闢出簡易道路，將張男救出。

張男(紅衣)因林道發生邊坡坍塌阻斷道路，僅差幾公尺就遭土石活埋，消防局派員前往救援後，直到22日下午救難人員才順利闢出道路，將張男救出。(林宏聰翻攝)

據了解，張姓男子開車前往的是著名的寶來溪野溪溫泉，地處約海拔8百多公尺，只有簡易林道通往當地，因此人煙稀少，他表示，在回程路上，見到山壁突然烙下大量土石，險砸中他的車子，而下方又是峭壁，他嚇得趕緊下車往後躲避，險遭活埋。