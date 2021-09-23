台灣申請加入CPTPP、五倍券亂糟糟民怨起 蘇貞昌最新回應

振興五倍券22日上午9時開放數位綁定、8大加碼券登記，時間一到，網站馬上被塞爆當機，更出現「甇斗�滚�嗵�⊥�蓥蝙�鍂��」亂碼災情。對此，行政院長蘇貞昌今（23）日受訪時表示，可見五倍券大受歡迎；至於當機問題，已交代相關部會精進。另針對我若加入CPTPP，是否會開放日本核食，蘇回應對任何食品都會依國際標準，「並沒有什麼福島食品」。

對於台灣提出加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）申請，蘇貞昌表示，CPTPP成員是我們非常重要且互有往來的貿易國，所以一直努力加入，並做各方面努力，包括與相關會員國進行非正式溝通；而我們國內本來就是自由經濟體，有相關法制精進，相關的因應做法也都老早著手，現在水到渠成，所以正式提出申請，相關國家透過不同管道都有表示，非常肯定台灣，我們也會努力爭取加入。

而外界憂心未來將面對日本福島週邊食品的談判，蘇貞昌先是說，「並沒有什麼條件，或者什麼核島…福島食品」，並強調，對於任何食品，都是以國人健康、科學證據、國際標準來作。

此外，五倍券網站大當機，塞車情況甚至比去年三倍券嚴重，民怨衝天。蘇貞昌表示，昨天有1300萬人進入五倍券網站、250萬人完成綁定、600萬人完成交通部的相關旅遊抽籤，可見五倍券大受歡迎，綁定數位的民眾也大大提高，會再更努力，今日在院會中也交代相關部會對於整個內容、方法再作精進，對於短時間大量湧入所產生當機問題也要注意。

蘇貞昌也說，希望越來越好，讓大家不但能愉快享受五倍券，加上業者、地方政府的加碼，能創造更大刺激經濟的效果，也能讓前一段時日受衝擊的小店家、小攤商、服務業，能因此大大獲得振興。