高市交通局在高楠公路路口增加分向標線，以明確區分車流。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

高雄市民族路和高楠公路被列為易肇事路段，車禍率呈倍數成長！發生事故型態以「左右轉車和直行車側撞」、「同向擦撞」及「追撞」為主，交通局針對6處路口對症下藥，進行工程改善，除取消部分停車格外，並劃設分流式指向線、槽化線及快慢車道禁止右轉標誌等設施，盼能降低交通事故。

高市交通局指出，民族路和高楠公路為南北向主要幹道，交通量龐大、車速快，易生交通事故。經調閱事故資料分析，以民族路和熱河路、民族路和天祥路、民族路和榮佑路、民族路和華夏路、高楠公路和高鐵路以及高楠公路和水管路等6處路口發生多起交通事故，以高鐵路13件增至29件，水管路的16件增至35件最多。

交通局表示，分析統計6處路口發生事故的型態以「右轉車和直行車或左轉車與直行車側撞」、「同向擦撞」及「追撞」等3大肇因為主，交通局為改善不同路口的交通問題，依據不同肇事型態及車流轉彎特性，對症下藥，針對各路口進行交通工程改善。

其中民族一路和熱河一街口發生多起側撞車禍，目前針對由北往南慢車道取消靠近路口2個路邊汽車停車格，並增加路口視距、劃設分流式指向線，此外，由南往北的機慢車待轉區也增繪駝峰式槽化線。

民族一路和天祥一口近路口端30公尺處快慢分隔島上，則增設快車道禁止右轉標誌、東往西慢車道劃設分流式指向線；民族一路和華夏路口慢車道地面繪設速限「40」標字；另民族一路和榮佑路口，由南往北慢車道則劃設分流式指向線。

高楠公路和水管路慢車道繪設速限「40」標字，另南往北方向增繪機慢車停等區、東往西慢車道增繪右彎專用車道、機慢車停等區，路口增繪左轉彎車道導引標線、調整號誌全紅時間；高楠公路和高鐵路口南向慢車道則增設車道預告標誌等，希望透過標誌、標線、號誌交通工程改善策略，以期降低交通事故的發生。